Los diputados nacionales Pablo Juliano y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, presentaron un pedido de interpelación al canciller Pablo Quirno por la controversia en torno al paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina antes de viajar a Estados Unidos. La iniciativa busca que el Gobierno dé explicaciones sobre ese episodio en el Congreso. El planteo se inscribe en un contexto de tensión política por las derivaciones del viaje del dirigente brasileño.

Cuestionamientos en Diputados

En diálogo con Cadena 3, Juliano afirmó: “Tengo entendido que hay otros diputados que están presentando lo mismo”. El legislador cuestionó la actuación del Ejecutivo y sostuvo que lo ocurrido colocó al país en una “posición bochornosa”. Según su planteo, la intervención del Gobierno en el caso requiere precisiones formales ante la Cámara baja. La interpelación es el mecanismo parlamentario por el cual un funcionario debe concurrir a responder preguntas de los legisladores.

El reclamo surgió a raíz de la salida de Bolsonaro de Brasil y su ingreso a la Argentina, desde donde habría viajado primero a Guayaquil, en Ecuador, y luego a Estados Unidos. En ese tramo, Juliano acusó al Gobierno de convertir al país en “el aeropuerto y en el teatro de operaciones” para que el dirigente brasileño pudiera “evadir la ley y la justicia de su propio país”. Las expresiones fueron formuladas por el diputado en esa entrevista, sin que en el material aportado consten respuestas oficiales del Poder Ejecutivo.

Posición de Unión por la Patria

En paralelo, el bloque de Unión por la Patria tenía previsto reunirse a las 13 para definir su posición frente al caso. Según lo informado, esa bancada podría impulsar un pedido propio de interpelación o acompañar la iniciativa presentada por Juliano y Paulón. La definición parlamentaria es relevante porque puede ampliar el respaldo político al reclamo y ordenar el tratamiento del tema en la Cámara de Diputados.

En el marco de esa discusión también apareció una crítica de Juliano al presidente argentino, a quien reprochó no haber saludado al mandatario elegido democráticamente en Brasil. Hasta el momento, el dato institucional concreto es la presentación del pedido de interpelación y la reunión prevista de Unión por la Patria. El próximo paso dependerá de si la Cámara baja incorpora el planteo al temario y de si otros bloques acompañan la convocatoria a Quirno.