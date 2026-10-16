La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditó este viernes 16 de octubre de 2026 los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales y becas educativas en las sucursales bancarias habilitadas. El pago se organiza según la terminación del documento nacional de identidad, criterio que ordena el cronograma oficial de cobro. La medida alcanza a prestaciones previsionales y programas de transferencia de ingresos administrados por el organismo.

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la fecha de cobro de este viernes corresponde a los titulares con DNI terminados en 5. En paralelo, también perciben sus haberes quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 5. El esquema busca distribuir los pagos de manera escalonada y evitar concentraciones en una sola jornada.

Asignaciones y becas

El cronograma oficial también prevé cobros para otras prestaciones sociales y educativas. La Asignación por Embarazo corresponde a titulares con DNI finalizado en 4, mientras que las Asignaciones por Prenatal y Maternidad alcanzan a beneficiarias con documentos terminados en 4 y 5. En el caso de las Becas Progresar, el pago está previsto para estudiantes y beneficiarios con DNI finalizados en 6 y 7.

Plazos vigentes

ANSES informó además que siguen abiertas las ventanas de cobro para las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Para la primera quincena, el plazo se extiende hasta el 10 de noviembre con todas las terminaciones de DNI. Lo mismo ocurre con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), que pueden cobrarse hasta esa misma fecha. Los haberes se depositan directamente en las cuentas bancarias asignadas y pueden retirarse por cajero automático o por ventanilla.