La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el calendario oficial de pagos de octubre de 2026 con acreditaciones concentradas en dos jornadas: jueves 8 y viernes 9. El esquema coincide con el inicio del mes y con la operatoria bancaria habitual para las primeras transferencias. La medida alcanza a jubilaciones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y salario familiar.

El cronograma se aplica con la movilidad del 1,66% establecida por la Resolución 284/2026 y con el refuerzo extraordinario de $70.000 dispuesto por el Decreto 1108/2026 para los haberes mínimos. Según el texto original, también comienzan las acreditaciones alimentarias directas, por lo que los beneficiarios deben verificar su fecha de cobro antes de la pausa de cuatro días sin actividad bancaria presencial.

Jubilaciones y PNC

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, estimado en $505.748,51 con bono completo, tendrán acreditación para los DNI terminados en 0 el jueves 8 de octubre de 2026. Para los documentos finalizados en 1, el pago quedará habilitado el viernes 9 de octubre de 2026, con posibilidad de extracción por caja bancaria o cajeros automáticos. En el caso de las PNC, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el jueves 8, mientras que los terminados en 2 y 3 lo harán el viernes 9. El texto también informa un ingreso bruto consolidado de $375.023,96 para discapacidad y de $505.748,51 para madres de 7 hijos.

AUH, SUAF y asignaciones

Para la AUH y el SUAF, la ANSES prevé pagos para los DNI terminados en 0 el jueves 8 de octubre de 2026 y para los terminados en 1 el viernes 9. En esos casos, el cronograma incluye de manera automática la Tarjeta Alimentar, de hasta $149.425, y el Complemento Leche para menores de hasta 3 años. Además, para la Zona 1 de la Patagonia, el texto original consigna un neto de $162.852 por menor.

Embarazo y pagos únicos

La Asignación por Embarazo (AUE) comenzará el viernes 9 de octubre de 2026 con los DNI terminados en 0. Ese mismo día quedarán habilitadas las Asignaciones de Pago Único (APU) por matrimonio, adopción y nacimiento, con valores de $545.685 y $91.273, respectivamente. Según el cronograma difundido, estos pagos permanecerán disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre de 2026. El cierre de la primera semana de acreditaciones queda así concentrado en dos días, con impacto sobre los principales programas de transferencias de la seguridad social.