El cronograma de octubre 2026 arranca con aumentos del 1,66% y bono de $70.000. Hay pagos entre el jueves 8 y el viernes 9 antes de la pausa bancaria.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia esta semana el calendario oficial de pagos de octubre de 2026, con las primeras acreditaciones concentradas en jueves 8 y viernes 9 de octubre. La apertura del cronograma coincide con la aplicación del aumento del 1,66% dispuesto por la Resolución 284/2026 y con el refuerzo extraordinario de $70.000 establecido por el Decreto 1108/2026 para los haberes mínimos.

La medida alcanza a jubilaciones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y salario familiar, en un contexto marcado por la necesidad de cobrar antes de la pausa de cuatro días sin actividad bancaria presencial. Según el cronograma oficial, el esquema de acreditaciones se organiza por terminación de documento y por tipo de prestación, con impacto también en las asignaciones alimentarias directas.

Jubilaciones y pensiones

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, ANSES fijó pagos para los DNI terminados en 0 el jueves 8 de octubre de 2026 y para los terminados en 1 el viernes 9 de octubre de 2026. En ese segmento, el haber informado asciende a $505.748,51 con bono completo. El organismo indicó además que la extracción por caja bancaria o cajeros automáticos quedará habilitada desde la fecha de acreditación.

Pensiones y asignaciones

En el caso de las PNC, que incluyen invalidez, vejez y madres de 7 hijos, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el jueves 8 de octubre de 2026, con un ingreso bruto consolidado de $375.023,96 para discapacidad o $505.748,51 para madres de 7 hijos, según el dato difundido. Los DNI terminados en 2 y 3 percibirán sus haberes el viernes 9 de octubre de 2026, mientras que las asignaciones familiares para PNC por discapacidad se liquidarán de forma unificada ese mismo día, sin división por número de documento.

AUH, SUAF y pagos únicos

Para la AUH y el SUAF, el cronograma también se inicia el jueves 8 de octubre de 2026 con los DNI terminados en 0 y continúa el viernes 9 de octubre de 2026 con los terminados en 1. ANSES informó que, además del pago principal, se acreditará de forma automática la Tarjeta Alimentar de hasta $149.425 y el Complemento Leche para menores de hasta 3 años. En la Zona 1 de la Patagonia, el monto neto por menor informado asciende a $162.852.

La Asignación por Embarazo (AUE) comenzará el viernes 9 de octubre de 2026 con los DNI terminados en 0, y las Asignaciones de Pago Único (APU) por matrimonio, adopción y nacimiento quedarán habilitadas desde esa misma fecha para todas las terminaciones de DNI, con vigencia hasta el 10 de noviembre de 2026. En esos casos, los montos informados son de $545.685 para adopción y $91.273 para nacimiento.