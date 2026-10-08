La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 8 de octubre de 2026 con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El esquema rige para los haberes de octubre y ordena las acreditaciones por grupos y fechas. En este tramo del cronograma también se aplica la actualización mensual informada para el mes.
Según el texto difundido, los haberes previsionales y las asignaciones recibieron un aumento del 1,66 %, calculado en función de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esa suba impacta en los montos que perciben jubilados y titulares de asignaciones, y se suma en algunos casos a un bono de $70.000. La actualización es relevante porque modifica el ingreso efectivo de los beneficiarios durante todo el mes.
Quiénes cobran hoy
Este 8 de octubre cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con documentos terminados en 0. También perciben sus haberes los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo con DNI finalizado en 0. En el caso de las Pensiones No Contributivas, el cobro comienza para documentos terminados en 0 y 1. Además, las asignaciones familiares para titulares de Pensiones No Contributivas están disponibles para todas las terminaciones de DNI desde este 8 de octubre y hasta el 10 de noviembre.
Montos vigentes
Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese importe se le suma un bono de $70.000 para quienes cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51. La jubilación máxima quedó fijada en $2.932.174 para octubre y comenzará a cobrarse desde el 23 de octubre, según la terminación del DNI.
En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $305.023,96 sin refuerzo. Con el bono de $70.000, el total informado llega a $375.744,06. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima, es decir $436.777,23, o $505.748,51 con el bono incluido. El cronograma de octubre sigue en los próximos días conforme a la terminación del DNI de cada prestación.