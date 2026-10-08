Este jueves 8 de octubre de 2026 siguen los pagos de ANSES según terminación de DNI. Los haberes tienen una actualización mensual y, en algunos casos, bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 8 de octubre de 2026 con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El esquema rige para los haberes de octubre y ordena las acreditaciones por grupos y fechas. En este tramo del cronograma también se aplica la actualización mensual informada para el mes.

Según el texto difundido, los haberes previsionales y las asignaciones recibieron un aumento del 1,66 %, calculado en función de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esa suba impacta en los montos que perciben jubilados y titulares de asignaciones, y se suma en algunos casos a un bono de $70.000. La actualización es relevante porque modifica el ingreso efectivo de los beneficiarios durante todo el mes.

Quiénes cobran hoy

Este 8 de octubre cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con documentos terminados en 0. También perciben sus haberes los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo con DNI finalizado en 0. En el caso de las Pensiones No Contributivas, el cobro comienza para documentos terminados en 0 y 1. Además, las asignaciones familiares para titulares de Pensiones No Contributivas están disponibles para todas las terminaciones de DNI desde este 8 de octubre y hasta el 10 de noviembre.

Montos vigentes

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese importe se le suma un bono de $70.000 para quienes cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51. La jubilación máxima quedó fijada en $2.932.174 para octubre y comenzará a cobrarse desde el 23 de octubre, según la terminación del DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $305.023,96 sin refuerzo. Con el bono de $70.000, el total informado llega a $375.744,06. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima, es decir $436.777,23, o $505.748,51 con el bono incluido. El cronograma de octubre sigue en los próximos días conforme a la terminación del DNI de cada prestación.