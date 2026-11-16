La Universidad de Buenos Aires (UBA) se ubicó entre los organismos más transparentes del Estado, según el Índice de Transparencia del Sector Público Nacional, que le asignó un 92,3% en el primer semestre de 2026.

El informe fue elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). El relevamiento analiza 20 dimensiones: 13 de transparencia activa y 7 de transparencia proactiva, es decir, la información que las entidades difunden de manera voluntaria sobre los resultados de su gestión.

Cada dimensión evalúa si la información está completa, actualizada y disponible para su búsqueda y descarga en formatos reutilizables. El puntaje final va de 0 a 100 y pondera 90% la transparencia activa y 10% la proactiva. Con esos criterios, el documento examinó 189 organismos y ubicó a la UBA por encima del promedio del sector público nacional, que fue de 67,7%.

Comparación con otros organismos

El informe también señala que el promedio de las universidades nacionales mejoró 37,1 puntos entre el primer semestre de 2024 y el primero de 2026, al pasar de 37,1 a 74,2 puntos. En ese universo, la UBA quedó más de 18 puntos por encima del promedio. Entre los organismos por debajo de ese nivel figuran YPF S.A., con 24,3 puntos; la Dirección Nacional de Migraciones, con 42,4; Aerolíneas Argentinas, con 45,1; la Dirección Nacional de Vialidad, con 62,2; el Banco Central de la República Argentina, con 62,5; y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con 65,5.

También aparecen por debajo de la UBA, aunque por encima del promedio general, el Ministerio de Justicia con 86,7; el Instituto Nacional de Estadística y Censos con 85,4; Educ.ar con 80,2; el Ministerio de Relaciones Exteriores con 73,9; la Jefatura de Gabinete de Ministros con 79,6; y la Secretaría General de la Presidencia con 86,6.

El dato releva la posición de la universidad dentro del sistema público nacional y deja como referencia el estándar medido por la AAIP. Según el informe, el desempeño de la UBA se explica por su nivel de publicación y disponibilidad de información, en un ranking que compara a 189 organismos y que seguirá siendo una base de seguimiento para futuras mediciones semestrales.