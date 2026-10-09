El organismo nacional informó el cronograma de cobros para el viernes 9 de octubre de 2026 . El esquema alcanza a jubilaciones mínimas, PNC y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 9 de octubre de 2026 con el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del documento. La información oficial alcanza a distintos grupos de beneficiarios y ordena los depósitos por número de DNI, un criterio que permite distribuir el pago de manera escalonada.

Según informó el organismo, cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 2 y 3. También perciben sus haberes las jubilaciones y pensiones mínimas con DNI finalizado en 1, en este caso con refuerzo, de acuerdo con el esquema comunicado por ANSES.

En el mismo día, están habilitados los pagos de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo para documentos terminados en 1. Además, la Asignación por Embarazo corresponde a las terminaciones en 0, siempre dentro del calendario oficial difundido por el organismo nacional.

Otros conceptos

El cronograma también incluye el Pago Único y los Familiares de PNC, que se abonan para todas las terminaciones de documento en los períodos habilitados. En esos casos, ANSES no detalló en el texto un número de final de DNI específico para este 9 de octubre de 2026, sino que remite a las ventanas de cobro vigentes para cada prestación.

La publicación del calendario resulta relevante para beneficiarios, empleadores y estudios contables que siguen los vencimientos de la seguridad social, porque fija la fecha exacta de acreditación y evita consultas posteriores sobre disponibilidad de fondos. El próximo tramo del cronograma dependerá de la terminación del DNI y de la prestación correspondiente, según la continuidad del esquema oficial.