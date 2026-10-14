El calendario incluye jubilaciones, asignaciones y Becas Progresar según la terminación del DNI. Las prestaciones previsionales tienen un aumento de 1,66% en octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 14 de octubre de 2026 con el calendario de pagos del mes, que alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones. La acreditación se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como ocurre en el esquema oficial de cobro.

Durante octubre, las prestaciones previsionales registran un aumento del 1,66%. De acuerdo con los montos informados en el cronograma, quienes perciben la jubilación mínima y acceden al bono de $70.000 cobran un total de $505.748,51. En tanto, quienes reciben haberes inferiores a ese monto pueden acceder a un bono proporcional hasta alcanzar esa suma.

Quiénes cobran hoy El cronograma informado para esta jornada incluye la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) para DNI terminados en 3. También se pagan la Asignación por Embarazo (AUE) para documentos finalizados en 2, y la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad para terminaciones 0 y 1. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), cobran los DNI terminados en 6 y 7.

Además, las Becas Progresar se acreditan para documentos terminados en 2 y 3. Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan para todas las terminaciones de DNI, de acuerdo con el período establecido en el calendario oficial. La organización por número de documento busca ordenar la liquidación de haberes y evitar concentraciones en las sucursales y cajeros.

Prestaciones de pago único ANSES también mantiene el cronograma para las prestaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, que se pagan durante la primera y segunda quincena según las fechas fijadas por el organismo. Para la primera quincena, el período informado se extiende del 9 de octubre al 10 de noviembre. Ese esquema se mantiene vigente dentro del calendario mensual de la seguridad social.

Cómo se cobra Los beneficiarios pueden acceder al dinero mediante las cuentas bancarias habilitadas, retirar efectivo en cajeros automáticos o utilizar las tarjetas de débito para compras. Antes de concurrir a una sucursal, ANSES recomienda consultar sus canales oficiales para verificar la fecha de cobro correspondiente a cada prestación y la terminación del DNI. Ese control resulta clave porque el calendario se actualiza por tipo de beneficio y por número de documento.