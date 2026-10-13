El organismo sigue el cronograma de octubre con aumento por movilidad del 1,66%. En algunos casos, se suma un bono de $70.000.

Este martes 13 de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. La acreditación se organiza según la terminación del DNI de cada titular. El esquema alcanza a prestaciones con haberes mínimos y a distintas asignaciones familiares.

Prestaciones alcanzadas

La jornada incluye el pago de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. Según informó el organismo, todas las prestaciones contempladas en el cronograma tienen un aumento por movilidad del 1,66%. Además, determinados jubilados y pensionados reciben un bono de $70.000 junto con sus haberes.

Quiénes cobran hoy

Los titulares de PNC cuyos documentos terminan en 4 y 5 cobran este martes sus haberes, junto con el bono de $70.000. También perciben sus pagos los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI finalizado en 2, con el refuerzo incluido. En el caso de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, cobran quienes tienen documento terminado en 2. Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 1 también tienen acreditado el pago de esta jornada.

Actualización y consulta

ANSES indicó que el esquema de octubre mantiene la actualización por movilidad del 1,66% para las prestaciones incluidas en el cronograma. El organismo recordó que los pagos continúan de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. Para conocer las fechas correspondientes a otras terminaciones y prestaciones, sigue vigente la consulta del calendario oficial publicado por ANSES.