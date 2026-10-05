Los primeros depósitos del calendario de octubre de 2026 serán el jueves 8. El cronograma avanza según terminación de DNI y tipo de prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia esta semana el calendario de pagos de octubre de 2026, con acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Los primeros depósitos se harán el jueves 8 y el viernes 9, de acuerdo con la prestación y la terminación del documento.

Durante el lunes 5, martes 6 y miércoles 7 no están previstos pagos dentro del cronograma principal. La actividad se concentrará en las dos últimas jornadas hábiles de la semana, según el esquema informado por el organismo previsional.

Primeras acreditaciones El jueves 8 de octubre cobrarán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminados en 0. También estarán incluidos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con terminación 0, además de los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con documentos finalizados en 0 y 1. Ese día también comienza el período de pago de las asignaciones familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas.

Los fondos se acreditarán de manera automática en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. Ese mecanismo alcanza a las prestaciones incluidas en el cronograma y evita trámites presenciales para el cobro, siempre que la información bancaria esté actualizada en la base de datos de ANSES.

Siguiente jornada El viernes 9 de octubre continuará el calendario con nuevas terminaciones de documento. Cobrarán ese día los jubilados y pensionados con haber mínimo y los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 1, además de las Pensiones No Contributivas con documentos finalizados en 2 y 3.

También comenzará el pago de la Asignación por Embarazo para DNI terminados en 0 y el período de cobro de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción. Después del fin de semana, el cronograma se retomará el martes 13 de octubre, cuando cobrarán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo junto con titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 2.

El esquema seguirá de manera progresiva según el último número del documento. Según el cronograma informado, los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, una fecha que marca el tramo final del calendario mensual de la seguridad social.