El organismo previsional publicó el cronograma de pagos de octubre. El detalle depende de la terminación del DNI y del tipo de prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el cronograma de pagos de las prestaciones sociales de octubre y precisó cuáles se acreditan este jueves 15 de octubre de 2026, según la terminación del DNI. La publicación ordena el calendario de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con fechas escalonadas por tipo de beneficio. Para los titulares, el dato central es la jornada de acreditación y el tramo de documentos alcanzado en cada caso.

Jubilaciones y pensiones

En el caso de las pensiones no contributivas, cobran este jueves 15 de octubre los DNI terminados en 8 y 9. Para las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la fecha asignada corresponde a los DNI terminados en 4. Ese mismo día también perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo los documentos finalizados en 4.

Asignaciones con acreditación escalonada

La Asignación por Embarazo se paga este jueves 15 de octubre a quienes tienen DNI terminado en 3. En la Asignación por Prenatal, el cronograma alcanza a los DNI terminados en 2 y 3. En ambos casos, el esquema busca distribuir las acreditaciones de manera ordenada durante el mes, de acuerdo con la terminación del documento.

Plazos vigentes

La Asignación por Maternidad rige para todas las terminaciones de DNI entre el miércoles 14 de octubre y el martes 10 de noviembre. En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse entre el jueves 8 de octubre y el martes 10 de noviembre. El mismo plazo vale para las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, habilitadas desde el viernes 9 de octubre hasta el martes 10 de noviembre.

El calendario informado por Anses permite verificar qué prestación corresponde a cada terminación de DNI y hasta cuándo permanece habilitado el cobro. Para los beneficiarios, la referencia clave es la fecha asignada por el organismo y el tramo de documento incluido en cada prestación.