LCG registró una suba de 0,5% en la primera semana de octubre. El rubro cortó la desaceleración de septiembre y volvió a acelerar.

Los precios de los alimentos subieron 0,5% en la primera semana de octubre y el acumulado mensual llegó al 4,3%, según la consultora LCG. Ese nivel es el más alto registrado en lo que va del año y confirma la aceleración que comenzó en septiembre.

De acuerdo con la medición de LCG, el cambio de tendencia se inició en la primera semana de septiembre, cuando la inflación mensual de alimentos tocó un mínimo del 1% y luego avanzó de manera ininterrumpida durante cinco semanas. En ese período, el porcentaje más que se cuadruplicó y dejó atrás la desaceleración observada al comienzo del mes anterior.

La suba de alimentos se dio en paralelo con una inflación general que, para septiembre, fue de 1,8% en el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Ese dato sirve como referencia parcial hasta la difusión del índice nacional que publicará el Indec el 13 de octubre. En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las consultoras relevadas por el Banco Central estimaron un alza promedio del 1,9%, menos de la mitad de la variación que midió LCG para alimentos.

Rubros de mayor incidencia Los segmentos que más empujaron la suba fueron Bebidas e infusiones para consumir en el hogar y Carnes, que en conjunto aportaron 2,22 puntos porcentuales al acumulado móvil mensual. En la primera semana de octubre, las bebidas encabezaron los aumentos con 1,1%, seguidas por Productos de panificación, cereales y pastas con 0,7% y por Carnes con 0,6%. Por su peso en el consumo familiar, las carnes fueron el rubro de mayor incidencia en el período, con 0,18 punto porcentual.

Por debajo del promedio semanal se ubicaron Azúcar, miel, dulces y cacao y Productos lácteos y huevos, ambos con 0,3%; Aceites, Frutas y Verduras, con 0,2%; y Condimentos y otros productos alimenticios, con una baja de 0,4%. La dispersión de variaciones muestra que la presión sobre el índice no fue homogénea entre los distintos componentes de la canasta.

Acumulado móvil En el promedio móvil de las últimas cuatro semanas, Bebidas e infusiones para consumir en el hogar también lideró el listado de alzas con 8,6%. Le siguieron Verduras, con 6,5%, y Productos de panificación, cereales y pastas, con 5,1%. Por debajo del nivel general del 4,3% quedaron Carnes, Condimentos y otros productos alimenticios y Productos lácteos y huevos, todos con 3,3%, además de Comidas listas para llevar (2,1%), Frutas (0,6%), Azúcar, miel, dulces y cacao (0,4%) y Aceites (-2,4%).

La evolución de las próximas semanas será clave para determinar si la aceleración de septiembre y octubre se consolida o si se trata de un ajuste transitorio. El dato nacional del Indec del 13 de octubre permitirá comparar la dinámica de alimentos con el resto de los bienes y servicios de la economía.