La visita del Papa León XIV a la Argentina activó alertas por fraudes digitales dirigidos a quienes planean asistir a sus actos. Especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre esquemas que buscan obtener dinero y datos personales mediante falsas reservas, supuestos beneficios exclusivos y enlaces engañosos.

El mecanismo detectado incluye la clonación de plataformas conocidas de alojamiento, como Booking.com y Airbnb, para ofrecer habitaciones inexistentes y exigir pagos por adelantado. También se registran ofertas de “entradas VIP” o pases exclusivos que no corresponden a la agenda oficial. En esos casos, las víctimas pueden quedar sin alojamiento o sin acceso al evento una vez realizado el pago.

Alerta de seguridad Leandro Cuozzo, analista sénior de seguridad de la firma Kaspersky, señaló que las redes criminales aprovechan “la alta demanda, la prisa y la carga emocional del acontecimiento” para debilitar el criterio de los usuarios. Según registros de esa consultora, entre el segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 se detectaron más de 5.400 intentos de ataque que usaron el nombre de marcas de viajes. En ese período, los troyanos concentraron el 54,6% de los casos.

Prevención y controles La Conferencia Episcopal Argentina y expertos en seguridad recordaron que ninguna actividad vinculada con el Papa León XIV requiere pago de ingreso. También precisaron que el acceso a las tres misas multitudinarias será libre en el Monumento a los Españoles, en la CABA, en el predio de FAdeA, en Córdoba, y en la Plaza de la Basílica de Luján.

En paralelo, aclararon que los actos con acreditación obligatoria previa, como el encuentro con el clero y el evento con jóvenes en Córdoba y Buenos Aires, ya cerraron sus registros oficiales. Entre las recomendaciones, insistieron en escribir manualmente las direcciones web, verificar que coincidan con el dominio oficial y evitar transferencias o cargas de datos financieros desde redes Wi-Fi públicas. El seguimiento de la agenda oficial y de los canales institucionales aparece como la principal variable para evitar engaños en los próximos días.