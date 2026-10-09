Aeropuertos Argentina anunció un plan de inversiones por US$ 1.500 millones para el período 2027-2031, que prevé dos nuevas terminales en Ezeiza y ampliaciones en Aeroparque. La iniciativa fue acordada con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y apunta a ampliar capacidad, renovar infraestructura y modernizar operaciones. Según la empresa, el programa forma parte de un esquema de infraestructura de largo plazo por US$ 7.500 millones.

Ezeiza y Aeroparque concentrarán una parte central de las obras, con más de 60.000 metros cuadrados de nueva infraestructura de terminales y la renovación de otros 15.000 metros cuadrados. En Ezeiza se construirá una terminal de arribos internacionales, complementaria de la terminal de partidas inaugurada en 2023, y otra terminal para vuelos domésticos. En Aeroparque, la ampliación alcanzará la terminal de embarque doméstica mediante un espigón en el extremo sur y la extensión del sector internacional.

Obras operativas En Ezeiza, las intervenciones se completarán con obras para aeronaves que incluyen más de 200.000 metros cuadrados de asfalto y otros 60.000 metros cuadrados de pavimentos de hormigón. La empresa explicó que el objetivo es acompañar el crecimiento de las operaciones internacionales y del movimiento de pasajeros hacia destinos nacionales. En Aeroparque, la ampliación del espigón incorporará nuevos puentes de embarque o mangas y buscará incrementar la capacidad operativa del aeropuerto porteño.

Interior del país El plan también alcanzará a los 33 aeropuertos del interior, con trabajos para ampliar capacidad, incorporar tecnología y mejorar servicios. Habrá ampliaciones y renovaciones de terminales en 14 aeropuertos: Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma. Esas intervenciones abarcarán aproximadamente 35.000 metros cuadrados de infraestructura aeroportuaria.

Financiamiento y plazos La inversión total hasta 2031 se financiará con aportes de la propia compañía y recursos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), que se generan a partir del uso de las terminales por parte de los pasajeros. Aeropuertos Argentina también prevé acudir al financiamiento de los mercados de capitales para acelerar la ejecución de los proyectos. La empresa informó además un compromiso de invertir US$ 600 millones de fondos propios durante los próximos cuatro años, incluido en el acuerdo de extensión de la concesión de 35 aeropuertos.

Obras en ejecución En paralelo, la compañía mantiene trabajos en Ezeiza, Aeroparque y terminales del interior como Salta, Formosa, Tucumán, Resistencia y San Rafael, que totalizan 37.000 metros cuadrados. Desde el inicio de la concesión, en 1998, Aeropuertos Argentina dijo haber invertido más de US$ 2.800 millones en infraestructura aeroportuaria, de los cuales más de US$ 1.000 millones corresponden a los últimos cinco años. La compañía integra Corporación América Airports, grupo que administra 52 aeropuertos en seis países y que durante 2025 procesó 86,7 millones de pasajeros, un 9,8% más que el año anterior.