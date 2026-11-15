San Juan tendrá este lunes 16 de noviembre una jornada de fuerte inestabilidad meteorológica, con ingreso de viento Zonda y posterior rotación al viento Sur. En el Gran San Juan, el día comenzará con brisas del sector Sur y desde las 16 se espera el ingreso del Zonda al Valle de Tulum, con una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 km/h. Pocas horas después, alrededor de las 19, el viento cambiará de dirección y pasará a soplar del Sur, también con ráfagas de hasta 70 km/h.
Ingreso por la cordillera A nivel provincial, el Zonda comenzará a sentirse desde las 11 en Iglesia, Jáchal y Calingasta, como consecuencia de un temporal en la Alta Cordillera. En esos departamentos se prevén velocidades promedio de 30 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 km/h. Desde las 19, el fenómeno comenzará a disminuir y dará paso al viento Sur, que ingresará en toda la provincia con una velocidad promedio de 31 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 km/h.
Nevadas y lluvias La inestabilidad también alcanzará a las precipitaciones. Desde la madrugada se esperan nevadas en la Alta Cordillera, mientras que desde las 15 las lluvias podrían llegar a Valle Fértil, la zona cercana a Mogna, Jáchal y el sureste de 25 de Mayo. A partir de las 17, el pronóstico incorpora precipitaciones en Caucete, el sur provincial, el norte de Jáchal y el sur de Iglesia.
Finalmente, desde las 22, las lluvias podrían extenderse a Sarmiento, Pocito, 9 de Julio y el sur del Gran San Juan. La secuencia de Zonda, viento Sur, ráfagas intensas y precipitaciones configura un lunes con cambios marcados en las condiciones meteorológicas a lo largo de toda la provincia.