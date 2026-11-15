El pronóstico prevé ráfagas de hasta 70 km/h, nevadas en la cordillera y lluvias en varios departamentos. El cambio de dirección del viento se dará en pocas horas.

San Juan tendrá este lunes 16 de noviembre una jornada de fuerte inestabilidad meteorológica, con ingreso de viento Zonda y posterior rotación al viento Sur. En el Gran San Juan, el día comenzará con brisas del sector Sur y desde las 16 se espera el ingreso del Zonda al Valle de Tulum, con una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 km/h. Pocas horas después, alrededor de las 19, el viento cambiará de dirección y pasará a soplar del Sur, también con ráfagas de hasta 70 km/h.

Ingreso por la cordillera A nivel provincial, el Zonda comenzará a sentirse desde las 11 en Iglesia, Jáchal y Calingasta, como consecuencia de un temporal en la Alta Cordillera. En esos departamentos se prevén velocidades promedio de 30 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 km/h. Desde las 19, el fenómeno comenzará a disminuir y dará paso al viento Sur, que ingresará en toda la provincia con una velocidad promedio de 31 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 km/h.

Nevadas y lluvias La inestabilidad también alcanzará a las precipitaciones. Desde la madrugada se esperan nevadas en la Alta Cordillera, mientras que desde las 15 las lluvias podrían llegar a Valle Fértil, la zona cercana a Mogna, Jáchal y el sureste de 25 de Mayo. A partir de las 17, el pronóstico incorpora precipitaciones en Caucete, el sur provincial, el norte de Jáchal y el sur de Iglesia.

Finalmente, desde las 22, las lluvias podrían extenderse a Sarmiento, Pocito, 9 de Julio y el sur del Gran San Juan. La secuencia de Zonda, viento Sur, ráfagas intensas y precipitaciones configura un lunes con cambios marcados en las condiciones meteorológicas a lo largo de toda la provincia.