La astrónoma sanjuanina María Fernanda Duplancic Videla, formada en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), recibió el Premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias, una distinción destinada a destacar a investigadores jóvenes por su trayectoria. El reconocimiento abarca su labor en investigación, docencia universitaria y formación de nuevos profesionales, según el texto de origen.

Duplancic Videla obtuvo la Licenciatura en Astronomía en la UNSJ y luego completó su especialización en Córdoba, donde alcanzó el doctorado en esa disciplina. Ese recorrido académico explica el alcance del premio, que no se vincula con un hallazgo puntual sino con un conjunto de aportes sostenidos en el tiempo. En ese marco, la distinción funciona como una validación institucional de una carrera construida entre la universidad pública, la investigación y la enseñanza.

Trabajo en galaxias Actualmente integra el Gabinete de Estudios Galácticos, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. Allí desarrolla investigaciones sobre astronomía galáctica, con especial atención a los sistemas de galaxias, sus características y los procesos que intervienen en su evolución. Para ese trabajo utiliza herramientas estadísticas y grandes bases de datos, recursos que permiten analizar numerosos cuerpos celestes y detectar patrones.

Docencia y divulgación La producción académica de la investigadora incluye publicaciones en revistas científicas internacionales, participación en congresos y tareas docentes con estudiantes de grado y posgrado. Además, dedica parte de su actividad a la divulgación científica mediante charlas, entrevistas y contenidos audiovisuales. Ese componente amplía el impacto de su trabajo más allá del ámbito universitario y lo vincula con la formación de nuevas vocaciones científicas.

La distinción otorgada por la Academia Nacional de Ciencias incluye una medalla y un diploma, de acuerdo con el material original. Para San Juan, el dato relevante es que una profesional formada en la universidad pública provincial recibió un reconocimiento nacional por su aporte al conocimiento científico. El premio también deja en primer plano el papel de la UNSJ en la formación de recursos humanos en ciencias exactas y en la continuidad de líneas de investigación especializadas.