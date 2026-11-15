En el sorteo del domingo 15 de noviembre no hubo 15 aciertos. Veintidós jugadores cobrarán $622.220 cada uno.

El Telekino volvió a dejar vacante su premio principal en el sorteo N° 2454, realizado este domingo 15 de noviembre. Ningún apostador acertó los 15 números y el pozo mayor quedó sin dueño. La segunda categoría registró 22 ganadores con 14 aciertos, que cobrarán $622.220 cada uno.

En el reparto de los premios por número de cartón, tampoco hubo ganadores de San Juan. Los cinco boletos que obtuvieron $3.000.000 cada uno fueron vendidos en la provincia de Buenos Aires, según la información del sorteo. Los cartones premiados fueron 199.226, 218.289, 739.609, 742.741 y 823.383.

Rekino

En el Rekino, el resultado fue similar en la categoría principal: el premio de 15 aciertos también quedó vacante. En esa modalidad, 16 apostadores lograron 14 aciertos y recibirán $316.871 cada uno. El comportamiento de ambos juegos dejó sin adjudicar los pozos mayores y concentró los premios en categorías intermedias.

Combinación sorteada

La combinación extraída fue 02 - 20 - 12 - 09 - 19 - 05 - 16 - 04 - 15 - 18 - 21 - 22 - 25 - 13 - 11. Con ese resultado, la expectativa quedó trasladada al próximo sorteo, mientras se mantienen vigentes los premios secundarios informados por la organización.