La creciente superó una estructura habilitada en El Chinguillo y activó una maniobra de emergencia. Participaron Vicuña y Fluor para derivar parte del caudal hacia el cauce antiguo.

El caudal del Rio Blanco aumento por los deshielos.

La creciente del río Blanco obligó a intervenir de urgencia en El Chinguillo, departamento Iglesia, después de que el agua pasara por encima de un puente recientemente habilitado. La situación puso en riesgo una conexión vial clave para los habitantes de la zona y encendió la alarma entre los pobladores.

Según los datos aportados por vecinos, el caudal llegó a transportar alrededor de 20 metros cúbicos de agua por segundo y mantenía una tendencia creciente. Ese comportamiento del río generó preocupación por la estabilidad de la estructura y por la posibilidad de que se interrumpiera la circulación en un sector donde los caminos cumplen una función central para el traslado cotidiano.

Ante ese escenario, los habitantes alertaron al municipio de Iglesia y pidieron asistencia para evitar daños mayores. La respuesta se concretó con una intervención de emergencia en la que colaboraron las empresas Vicuña y Fluor. El trabajo consistió en habilitar un derivador para conducir parte del agua hacia el antiguo cauce del río Blanco y reducir la presión sobre el puente.

Maniobra de emergencia

Iván Solar, poblador de El Chinguillo, explicó que la medida permitió aliviar el impacto de la corriente sobre la infraestructura. «Se sacó un caudal importante para que merme el golpe de agua al puente», señaló. Tras la apertura del derivador, las condiciones mejoraron y se recuperó la circulación por la estructura, de acuerdo con el vecino.

Deshielo y caminos de montaña

El episodio se inscribe en un cuadro más amplio de aumento de caudales en la cordillera sanjuanina, asociado a las temperaturas elevadas y al avance del deshielo. En los últimos días, la crecida del río Blanco también generó problemas en el acceso al campamento Sombreros, vinculado al proyecto minero El Pachón, donde se adelantó la desmovilización preventiva de trabajadores ante la interrupción del camino.

Por ahora, el desvío del agua permitió restablecer el paso en El Chinguillo, pero la evolución del río Blanco seguirá condicionando la seguridad de esa conexión vial. La situación permanece bajo observación por el efecto que pueden tener nuevas crecientes sobre la infraestructura, los desplazamientos de los pobladores y la operatoria de actividades en la zona cordillerana.