El viento provocó caída de árboles, postes y pilastras con transformadores en Jáchal. El suministro se restituye de manera paulatina mientras sigue la alerta.

El director de Protección Civil de la provincia, Diego Morales, informó que el viento Zonda que afectó a Jáchal, en el norte sanjuanino, dejó árboles caídos, daños en el tendido eléctrico y pilastras con transformadores afectados. Ese cuadro generó interrupciones en el suministro de energía eléctrica y dejó a gran parte de la población sin servicio. Según la información oficial, los trabajos de reparación comenzaron a mostrar resultados en las últimas horas.

Restitución gradual

Morales indicó que la energía se está restituyendo lentamente en distintos domicilios, mientras continúan las tareas para normalizar el servicio. La recuperación avanza de manera paulatina y la situación empieza a mejorar en el departamento. El episodio expuso la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica frente a fenómenos de viento intenso, con impacto directo sobre hogares y servicios básicos.

Alerta por viento

En paralelo, Morales coincidió con la especialista en climatología Agustina Albeiro en que el sábado sería la jornada de mayor intensidad de viento para San Juan. Las autoridades provinciales mantienen un monitoreo minuto a minuto de la evolución meteorológica, en un contexto de condiciones cambiantes. El seguimiento se concentra especialmente en la realización de la Fiesta Nacional del Sol.

Seguimiento oficial

Desde Protección Civil y el área de climatología señalaron que el pronóstico obliga a sostener la vigilancia sobre toda la provincia. El objetivo es determinar si será necesario adoptar medidas preventivas o modificar alguna de las actividades previstas. La prioridad, según la información oficial, es resguardar la seguridad de asistentes, trabajadores y artistas.

La evolución del tiempo durante el sábado y la normalización del servicio eléctrico en Jáchal quedan como las variables principales a seguir. Mientras tanto, los equipos continúan con las tareas de reparación y monitoreo en los sectores afectados.