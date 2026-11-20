La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que no habrá atención al público por el feriado trasladado del Día de la Soberanía Nacional.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que el lunes 23 de noviembre los comercios de la provincia no atenderán al público por el feriado trasladado en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

La entidad precisó que la jornada corresponde al traslado del feriado nacional originalmente previsto para el viernes 20 de noviembre. En consecuencia, la actividad comercial quedará interrumpida durante ese día, con efecto directo sobre la organización de ventas, abastecimiento y atención al público.

La institución señaló además que la actividad comercial retomará su funcionamiento habitual el martes 24 de noviembre. Ese dato resulta relevante para comerciantes, consumidores y proveedores que deban reprogramar entregas, pagos o atención presencial.

Desde la cámara indicaron que la comunicación apunta a que comerciantes y consumidores puedan organizar sus actividades con anticipación. No se informaron excepciones sectoriales ni cambios adicionales en el esquema de apertura para esa fecha.