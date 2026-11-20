La Municipalidad de Jáchal continúa con el proyecto de refuncionalización y modernización de la Estación Terminal de Ómnibus del departamento, una intervención que se ejecuta con mano de obra local. El plan abarca sectores internos y externos del edificio y apunta a mejorar la atención a vecinos y visitantes que utilizan el servicio a diario. Según el municipio, la obra busca optimizar la circulación, modernizar los espacios y ampliar las comodidades disponibles en la terminal.

Intervenciones internas Las tareas previstas incluyen un nuevo sector de boleterías, una oficina renovada de control e informes y la puesta en valor de baños y confitería. También se contemplan cerramientos, nuevas divisiones interiores, reemplazo de carpinterías, renovación de puertas y ventanas, además de adecuaciones funcionales para ordenar el uso del edificio. A eso se suma la renovación completa de los pisos interiores y del andén, junto con nuevos revestimientos en sanitarios y cielorrasos suspendidos en el área de andenes.

El proyecto incorpora además elementos arquitectónicos en la fachada principal, con el objetivo de darle una imagen más moderna y funcional al inmueble. En paralelo, se prevé la pintura integral de la terminal, tanto en espacios interiores como exteriores, incluyendo mamposterías, tabiques, cielorrasos y estructuras metálicas. Esa etapa completa una serie de trabajos orientados a mejorar el estado general del edificio y su funcionamiento cotidiano.

Equipamiento y servicios La iniciativa también prevé nuevo mobiliario y equipamiento para distintos sectores de la terminal. Entre los elementos mencionados figuran mostradores para control e informes, mobiliario para la cocina de la confitería, pantallas LED, tótems informativos, estaciones de carga para teléfonos celulares y nuevas áreas de espera para pasajeros. Además, se instalará cartelería institucional y comercial, mientras que en materia de infraestructura se ejecutarán nuevas instalaciones eléctricas para sistemas digitales, iluminación, equipos de aire acondicionado y servicios complementarios.

En el plano sanitario, el proyecto contempla la renovación de las redes de agua y cloacas en baños y confitería, junto con el recambio de artefactos sanitarios. También se renovará la iluminación del andén con plafones LED y sistemas de iluminación decorativa, con el objetivo de mejorar la seguridad y el confort de los usuarios. De acuerdo con la información difundida por el municipio, estas tareas forman parte de una inversión en infraestructura pública destinada a actualizar un nodo de transporte central para el departamento.

Espacio exterior Afuera del edificio, la obra prevé una nueva pérgola, la renovación de los espacios de circulación, muros de piedra y mobiliario urbano, con juegos infantiles, bancos, macetas, cestos de residuos y un mesón para feriantes. El sector exterior también contará con un nuevo sistema de iluminación integrado por farolas LED, luminarias para pérgolas y luces de piso. Con ese esquema, la Municipalidad de Jáchal busca reforzar la seguridad nocturna y ordenar el entorno de la terminal mientras avanzan las tareas de modernización.