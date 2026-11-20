El intendente Fabián Aballay encabezó la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de iluminación, en el marco del programa municipal que busca modernizar el alumbrado público en todo el departamento, brindando mayor seguridad, mejor iluminación y ahorro energético.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, inauguró la nueva iluminación LED en los barrios Teresa de Calcuta y Huarpes, dando continuidad al programa que lleva adelante el Municipio para renovar y modernizar el sistema de alumbrado público en todo el departamento.





La iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de iluminación en los distintos sectores de Pocito, brindar mayor seguridad a los vecinos y generar un importante ahorro energético a partir de la incorporación de

tecnología LED.





Durante la actividad, Aballay estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, integrantes del Concejo Deliberante y vecinos de ambos barrios, quienes compartieron la puesta en funcionamiento de las nuevas luminarias.





En este sentido, el jefe comunal destacó la importancia de continuar avanzando con obras que mejoran la calidad de vida de los pocitanos y señaló: “Estamos llevando adelante un programa muy importante para todo Pocito, que tiene como objetivo llegar con iluminación LED a cada barrio y a cada sector del departamento. Sabemos lo que significa para los vecinos contar con calles mejor iluminadas, porque esto aporta mayor seguridad y tranquilidad para las familias”.





Aballay agregó: “La incorporación de tecnología LED nos permite mejorar notablemente la iluminación y, al mismo tiempo, lograr un mayor ahorro energético. Esto significa hacer un uso más eficiente de los recursos