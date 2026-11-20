Luego de que Nación aprobara el nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de San Juan, el proyecto ingresó en una etapa clave para poder licitar el predio previsto en Jáchal. El avance habilita la actualización de las condiciones de funcionamiento para el espacio proyectado en el norte provincial. La siguiente instancia depende del proceso expropiatorio y de la definición de los pliegos de licitación.

Actualización normativa El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, habló con TELESOL y sostuvo que la modificación era necesaria porque el reglamento anterior databa de los años 90. Según explicó, la revisión incorporó nuevas actividades económicas, entre ellas la Economía del Conocimiento, la tecnología y la megaminería. También mencionó cambios en la duración de la concesión, con una ampliación del plazo para volver más atractiva la convocatoria para las empresas que se presenten.

El funcionario provincial señaló que esas modificaciones ya fueron expuestas ante proveedores y empresas mineras, y afirmó que existe interés en el proyecto. En sus palabras, la zona franca “será una plataforma de desarrollo para el norte provincial”, en referencia al impacto esperado sobre una región que, según dijo, no tuvo avances de esa magnitud en 30 años. Esa apreciación forma parte de la evaluación oficial sobre el alcance económico de la iniciativa.

Predio y expropiación Aciar indicó que el próximo paso es que el juez a cargo del proceso expropiatorio convoque a actos de posesión sobre el terreno donde se instalará la zona franca. El predio elegido está en Campo Los Blanquitos, al oeste de San José de Jáchal, sobre una superficie de 110 hectáreas. La ubicación es contigua a la Ruta Nacional 150, un corredor que forma parte de la conexión bioceánica y vincula al departamento con proyectos mineros de la cordillera.

Una vez cumplida esa instancia judicial, el expediente deberá avanzar hacia la aprobación del pliego por parte de la Comisión de Selección y Evaluación. Recién después de ese paso podrá llamarse a licitación, que definirá quién operará el predio bajo las condiciones fijadas por el nuevo reglamento. El cronograma, por lo tanto, sigue atado a la resolución del proceso expropiatorio y a la validación administrativa de los pliegos.