El proyecto reunirá a prestadores de Valle Fértil y operará desde el 16 de diciembre. También prevé medidas de seguridad ante crecidas repentinas en la zona.

Una familia de Astica lanzará el 16 de diciembre una plataforma digital para que turistas contraten excursiones y alojamiento de manera directa en Valle Fértil. Mariana Aguilera, referente del emprendimiento de turismo activo Samay Lampa, explicó que la iniciativa busca reunir a guías y artesanos del departamento en un mismo sitio.

El proyecto funcionará como un marketplace, es decir, una plataforma web donde distintos prestadores ofrecen sus servicios en un mismo lugar. Aguilera contó en el programa radial Al Palo que la desarrolló junto a sus hijos para ordenar una oferta que, según señaló, trabaja de manera aislada. La familia financió el desarrollo del sitio con un premio obtenido a nivel departamental.

Origen y alcance

Aguilera pertenece a la comunidad diaguita yacampi misipay y explicó que el nombre Samay Lampa surgió de una investigación sobre la lengua cacán. Según dijo, significa “aliento de vida en movimiento”. Tras un problema de salud que la alejó de los senderos de altura, reorganizó la propuesta con sus hijos Jonas, Stefano e Isaac hacia circuitos en el llano, entre Astica, Chucuma y Villa San Agustín.

Seguridad y servicios

La plataforma también incorporará medidas vinculadas con las crecidas repentinas de los ríos secos, un riesgo habitual en la zona. Aguilera sostuvo que la idea es “poder contener al turista, que tenga una estadía placentera, segura y a la vez ayudar al prestador”. En ese esquema, prevé contratar seguros de vida y guías, también llamados vaquianos, idóneos para la actividad.

Próximos pasos

El plan incluye además un espacio físico para ferias, muestras artesanales y capacitaciones. Hasta el estreno del 16 de diciembre, las consultas y reservas pueden canalizarse al 264-477-4978, según informó Aguilera en la entrevista radial.