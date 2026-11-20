La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá una fuerte presencia de músicos locales en el escenario principal. Abrirán las jornadas del 20, 21 y 22 de noviembre antes de figuras nacionales.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá una presencia central de artistas de San Juan en el escenario principal del Estadio San Juan del Bicentenario. La organización confirmó que bandas y proyectos musicales locales abrirán las tres noches centrales de la celebración, previstas para el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. La programación antecederá a figuras nacionales y ordenará la grilla por jornadas con géneros diversos.

El viernes 20, antes de las presentaciones de Turf y Tan Biónica, subirá al escenario De La Lora, banda sanjuanina con presencia consolidada en la escena provincial. Su repertorio combina canciones propias, clásicos del rock nacional y homenajes a Los Piojos, según la información difundida por la organización. Esa apertura marcará el inicio de los espectáculos en el escenario mayor de la fiesta.

Programa del sábado

La previa del sábado 21 estará a cargo de Charly Eterno, proyecto integrado por músicos sanjuaninos de trayectoria que se unieron para rendir tributo a la obra de Charly García. Su actuación antecederá a los shows de Andrés Calamaro y Diego Torres, previstos para esa noche en el Bicentenario. La propuesta se inscribe en una programación que combina artistas locales con referentes de alcance nacional.

Domingo con foco bailable

El domingo 22 tendrá una grilla con orientación festiva antes de las presentaciones de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2. La participación sanjuanina comenzará con Los Puneños, grupo con décadas de trayectoria que llevará el canto cuyano al escenario principal. Luego se presentará Palo Santto, con una propuesta que fusiona ritmos latinos, cumbia, reggaetón, cuarteto y clásicos del rock nacional.

El cierre de la participación local quedará en manos de Omega, banda de cuarteto fundada por los hermanos Flores. La formación llega al Estadio San Juan del Bicentenario con más de 23 años de trayectoria dentro de la música popular sanjuanina, de acuerdo con la presentación oficial. Con esa grilla, la fiesta volverá a ubicar a músicos de la provincia en el arranque de las jornadas centrales.

La definición de la programación confirma que la edición 2026 mantendrá un esquema de convivencia entre figuras nacionales y representantes de la escena local. Para los artistas sanjuaninos, la participación en el escenario mayor implica exposición ante miles de personas y una vidriera de alcance provincial. La agenda ya quedó fijada para las tres noches de noviembre en el Bicentenario.