En el acto de cierre estuvo el gobernador Marcelo Orrego. Impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, el encuentro reunió durante dos jornadas a más de dos mil empresarios, inversores, emprendedores, profesionales y referentes nacionales.

Bajo los ejes de Conectar, Inspirar y Pensar, el foro consolidó a la provincia como un polo de diversidad y competitividad para atraer capitales y proyectar su matriz productiva al mundo.

San Juan cerró este viernes 20 de noviembre la tercera edición del FNS Forum 2026, un espacio de networking, liderazgo y planificación estratégica que trascendió la celebración cultural de la Fiesta Nacional del Sol para convertirse en un verdadero motor de desarrollo económico. De este acto participó el gobernador Marcelo Oorrego, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y demás autoridades.

Durante las jornadas del jueves 19 y viernes 20, el evento logró reunir en una misma sala a quienes toman las decisiones, quienes ponen el capital, quienes tienen las ideas y quienes tienen las ganas de hacer, demostrando que cuando estos actores coinciden, las regiones cambian.

San Juan hizo del sol su emblema mucho antes de saber que la energía, la minería, la tecnología y el trabajo de su gente iban a converger en una misma oportunidad.

En esta edición, esa convergencia tuvo fecha y lugar, consolidando una agenda orientada a generar empleo, sumar valor agregado y abrir nuevos mercados para la producción .