Ya están a la venta las entradas para la 65ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, que se realizará el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Anfiteatro Buenaventura Luna, en Jáchal. La organización municipal informó que este año habrá distintos tipos de acceso y sectores, con valores diferenciados según ubicación y jornada. La medida apunta a ordenar el ingreso al predio y a segmentar la oferta para público general, jubilados y grupos familiares.

Venta presencial y online

La comercialización se realiza de manera presencial en el Edificio Municipal y en la Oficina de Turismo, con atención en horario de mañana y tarde. Además, las entradas pueden adquirirse de forma online a través de www.avantti.com.ar. La Municipalidad de Jáchal también habilitó el pago con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés mediante Banco San Juan y Naranja X.

Valores publicados

Para el Sector Libre, que comprende tribunas y patio de comidas, la entrada general cuesta $10.000 el viernes y $20.000 el sábado. En el caso de jubilados, el acceso al mismo sector fue fijado en $6.000 para ambas jornadas. La Silla Sector Azul, ubicada en las gradas 1 a 4, tiene un valor de $15.000 el viernes y $30.000 el sábado, con entrada y silla asignada incluidas. El estacionamiento fue informado a $4.000 tanto para el viernes como para el sábado.

Sectorización del predio

La grilla difundida por el municipio también contempla el Sector Dorado, correspondiente a las gradas 5 a 9, con opciones de Tablero Familiar para 8 personas a $120.000 el viernes y $240.000 el sábado, y de Mesa Familiar para 4 personas a $60.000 y $120.000, respectivamente. En el Sector Verde, que abarca las gradas 10 a 14, el Tablero Familiar fue establecido en $100.000 el viernes y $200.000 el sábado, mientras que la Mesa Familiar cuesta $50.000 y $100.000. Según la información oficial, la división por colores y modalidades busca garantizar comodidad y organización dentro del predio.

Antecedente inmediato

La publicación de precios y modalidades anticipa la demanda para una de las celebraciones más convocantes del calendario cultural de Jáchal. La propia Municipalidad de Jáchal indicó que la propuesta está orientada a vecinos y visitantes de la región, con el objetivo de asegurar el acceso antes de las jornadas centrales. El dato operativo a seguir será la disponibilidad de localidades en cada sector y la evolución de la venta en los puntos presenciales y digitales habilitados.