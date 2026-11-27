La Fiesta Nacional de Santa Lucía será el 11, 12 y 13 de diciembre en la plaza departamental. Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Carlos Baute y Los Totora encabezan la grilla.

La Fiesta Nacional de Santa Lucía 2026 ya tiene confirmadas sus principales figuras y se realizará el 11, 12 y 13 de diciembre en la plaza departamental. El municipio anunció una programación con artistas nacionales durante tres jornadas consecutivas. La grilla incluye a Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Carlos Baute y Los Totora como números centrales. La definición anticipa una propuesta orientada a públicos diversos y con participación local.

Primera y segunda noche

La apertura será el viernes 11 con Jorge Rojas como figura principal. Al día siguiente, el sábado 12, el escenario central estará encabezado por Luciano Pereyra. Según la comunicación municipal, ambas noches se complementarán con otros artistas sanjuaninos y del departamento. Esa combinación busca sostener una programación que no dependa solo de los nombres principales.

Cierre de la celebración

El domingo 13 tendrá una doble propuesta musical. Primero se presentará Carlos Baute, quien volverá a San Juan después de más de 12 años, de acuerdo con el anuncio oficial. Luego será el turno de Los Totora, encargados del último espectáculo de la fiesta. Ese orden define el cierre de la edición y concentra la mayor expectativa artística del programa.

Espacio para emergentes

Además de los espectáculos centrales, la organización prevé un escenario joven destinado a músicos emergentes. Ese espacio tendrá una grilla propia durante las tres jornadas y funcionará como vidriera para propuestas locales. La inclusión de ese escenario amplía la oferta cultural y da lugar a artistas que no integran el tramo principal del festival. También refuerza la presencia de la escena departamental dentro de la celebración.

Calendario confirmado

Con la cartelera ya difundida, el próximo punto a seguir será la programación completa de cada jornada y la distribución de horarios. La fiesta se desarrollará en la plaza departamental entre el 11 y el 13 de diciembre. Hasta ahora, el municipio confirmó los nombres centrales y la existencia de una propuesta paralela para artistas emergentes.