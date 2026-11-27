La Provincia mantiene un plan de pavimentación en rutas y calles urbanas. Benavídez ya fue terminada y en Sargento Cabral resta la demarcación vial.

El Gobierno de San Juan continúa con un programa de pavimentación que incluye intervenciones en rutas provinciales, calles urbanas y arterias de jurisdicción nacional. Los trabajos se ejecutan a través de la Dirección Provincial de Vialidad y forman parte de una planificación que, según la Provincia, busca sostener el ritmo de obras en distintos puntos del territorio.

El secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, explicó en radio Mil20 que el esquema de trabajo se organiza según las competencias de cada jurisdicción. Señaló que primero se avanzó sobre rutas provinciales y luego se sumaron obras en calles municipales y nacionales, en el marco de una programación más amplia. Esa secuencia permite distribuir maquinaria y personal entre frentes distintos, de acuerdo con el avance de cada intervención.

Obras finalizadas y en marcha

Entre las intervenciones recientes, Villavicencio mencionó las calles Benavídez y Col, que fueron inauguradas por el gobernador Marcelo Orrego junto al ministro del área y los intendentes correspondientes. En el caso de Benavídez, indicó que la obra quedó completamente terminada en el tramo comprendido entre Salta y Uyun. Sobre Sargento Cabral, precisó que la carpeta asfáltica ya fue concluida y que resta finalizar la demarcación vial.

El funcionario detalló que en esa arteria “lo que es la cinta asfáltica del pavimento ha quedado terminado, estamos terminando lo que es la demarcación vial”. También explicó que estas tareas requieren maquinaria especializada, por lo que los equipos alternan las intervenciones entre distintas calles. En paralelo, dijo que se trabaja en Abraham Tapia, otra de las obras incorporadas al programa de pavimentación.

Planificación y próximos tramos

Villavicencio sostuvo que la Provincia mantiene una planificación amplia y que la intención es dar continuidad a los trabajos a medida que se van cerrando las distintas etapas. “Tenemos una planificación bastante amplia y la metodología es darle continuidad en la manera que se pueda. Creemos que hasta ahora venimos bien, vamos terminando y avanzando con las próximas arterias”, afirmó. El secretario remarcó además que el eje principal del programa sigue puesto en las rutas provinciales.

Según el funcionario, la repartición sostiene al mismo tiempo otros planes de pavimentación junto con la Dirección Provincial de Vialidad. También anticipó que quedan tareas por delante, sin precisar un cronograma nuevo para las próximas inauguraciones. Por ahora, la variable a seguir es la finalización de la señalización en Sargento Cabral y la continuidad de los frentes abiertos en Abraham Tapia y otras arterias incluidas en la planificación oficial.