El gobernador aseguró que se desplegaron equipos provinciales para atender las consecuencias del temporal. Indicó que los servicios de agua potable y energía ya fueron restablecidos, aunque advirtió que todavía deben garantizar el suministro de agua para la producción y los animales de la zona.

Tras las intensas lluvias registradas en San Juan, el Gobierno provincial activó el protocolo de emergencia y desplegó equipos para asistir a las zonas afectadas. El gobernador Marcelo Orrego confirmó que desde la noche del jueves y durante las primeras horas de este viernes se mantuvo un seguimiento de la situación, con especial atención en Mogna, donde se habían registrado interrupciones de algunos servicios.

"En este momento, por supuesto, se activó el protocolo", afirmó el mandatario al referirse al operativo que se puso en marcha para atender las consecuencias de las precipitaciones.

Orrego explicó que recibieron información sobre las zonas afectadas desde la madrugada y señaló que el ministro Carlos Platero se había comunicado con él durante la noche para transmitirle las novedades. También mencionó particularmente la situación de Mogna, donde los inconvenientes habían alcanzado a los servicios de energía.

Según detalló, tanto el suministro eléctrico como el de agua potable ya habían sido restablecidos. Sin embargo, remarcó que la asistencia no se limita a garantizar los servicios básicos para los habitantes, sino que también debe contemplar las necesidades de la actividad productiva.

"Necesitamos agua para la producción, hay muchos animales ahí, vacas, ovejas", advirtió el gobernador, al explicar que el abastecimiento resulta fundamental para sostener la actividad ganadera de la zona.

En el operativo trabajaban el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ingenieros, personal del EPSE y de Naturgy, de acuerdo con lo informado por el mandatario.

De esta manera, mientras continúa el relevamiento de las consecuencias del temporal, la atención provincial está puesta tanto en la recuperación de los servicios afectados como en garantizar el acceso al agua que necesitan las familias y los productores de Mogna.