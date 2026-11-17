La oferta de invernadero y hortalizas de temporada mejoró el abastecimiento en el mercado. Sergio López dijo que el kilo de tomate se ubica entre $3.000 y $4.000, según calidad.

La llegada de los primeros productos de estación y el ingreso de tomate sanjuanino de invernadero comenzaron a reflejarse en los precios de las verduras que se comercializan en el mercado. Por ahora, los fenómenos meteorológicos no provocaron cambios significativos en la mercadería que reciben los puestos, aunque los productores hortícolas siguen atentos a la evolución de las condiciones climáticas.

Así lo explicó Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios, en declaraciones a Radio Mil20. Según indicó, las principales zonas productivas de la provincia, entre ellas Médano, Pocito, Chimbas y Santa Lucía, todavía no registran un impacto que se vea reflejado en el abastecimiento del mercado. “Hasta el día de hoy estamos tranquilos. Si bien cuando nos toque vamos a ser los mayores afectados seguramente todos los productores, todavía en el mercado no se han notado estas inclemencias en la mercadería que entra todos los días”, señaló.

Oferta y abastecimiento

López explicó que algunos productores de zonas como Media Agua todavía no comenzaron a llevar en grandes cantidades productos como melones, sandías y uvas de mesa. Por ese motivo, consideró que aún es temprano para evaluar posibles consecuencias de los fenómenos meteorológicos sobre esos cultivos. En paralelo, destacó el ingreso de tomate sanjuanino producido en invernaderos y de otras hortalizas que comienzan a aparecer con mayor disponibilidad.

“Ha entrado mucho tomate sanjuanino de invernaderos, mucho berenjena, zapallitos y calabazas. Son los primeros productos de temporada, que han hecho bajar mucho los precios”, explicó. Entre las verduras que actualmente llegan en mayor cantidad mencionó el zapallito, la calabaza y las berenjenas de campo. La mayor oferta permite que los consumidores encuentren valores más accesibles en esos productos.

Precios y ritmo de ingreso

El dirigente también recomendó acercarse directamente al mercado para conocer las cantidades disponibles y comparar precios. En ese sentido, aclaró que el movimiento no es igual todos los días: los martes, jueves y sábados suele ingresar más mercadería, mientras que los lunes, miércoles y viernes la actividad es menor. Como referencia, detalló que en una jornada habitual pueden ingresar entre 400 y 500 cajones de tomate sanjuanino.

Sin embargo, cuando la producción de campo alcance su mayor volumen, dentro de aproximadamente un mes, esa cantidad podría llegar a entre 1.000 y 1.500 cajones diarios. Respecto del precio del tomate, López estimó que actualmente el kilo debería ubicarse entre los $3.000 y $4.000, dependiendo de la calidad. También indicó que existe una alternativa más económica: “Hay un tomate del norte, chiquito, de menos calidad, que debe estar en los 2.000 pesos. Es un tomate muy barato que también sirve para la gente que tiene menos recursos y quiere darse el gusto de comer tomate”.

Cambios de consumo

Por último, se refirió a los cambios en los hábitos de consumo y a la incorporación de nuevos productos a la mesa de los sanjuaninos. Como ejemplo, mencionó el crecimiento de la demanda de rúcula, que hace diez años tenía una presencia mucho menor en el mercado y actualmente registra ventas de entre 2.000 y 3.000 paquetes diarios. También señaló que la palta se convirtió en un producto habitual para muchos consumidores, incluso cuando compran otras frutas y verduras.

Según observó, las preferencias van cambiando con el tiempo y están atravesadas tanto por las costumbres como por las nuevas tendencias alimentarias. El seguimiento del ingreso de mercadería seguirá condicionado por la evolución climática y por el aumento estacional de la producción, que en el mercado podría sentirse con mayor intensidad en las próximas semanas.