El director de Protección Civil de San Juan, Diego Morales, confirmó que la provincia reforzó el monitoreo de los ríos por la crecida derivada del deshielo. La situación puede complicar el tránsito en Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas durante las próximas semanas.

Los equipos técnicos evalúan la resistencia de puentes, caminos y pasos habituales a medida que aumenta el nivel del agua. El proceso de deshielo continuará y los ríos sanjuaninos transportarán un caudal mayor al habitual, según la información oficial difundida por el área provincial. En ese marco, las áreas estatales realizan pruebas progresivas con los descargadores de fondo del Dique Ignacio de la Roza, liberando agua de manera controlada para medir la respuesta del terreno.

La situación se vincula con un antecedente señalado por la propia provincia: hace 20 años que el río San Juan no registraba un caudal de esta magnitud. Durante dos décadas de sequía, se ocuparon terrenos integrados al recorrido natural del río y, por la presencia de viviendas y fincas en la vera norte, el Estado necesita maquinaria pesada para redirigir el cauce y reducir el riesgo de daños sobre esas propiedades.

Chimbas y Albardón

Uno de los puntos bajo mayor vigilancia es calle Salta, que conecta Chimbas con Albardón y da acceso a El Rincón y Las Tapias. El sistema de drenaje de esa zona podría quedar superado por el agua, lo que dificultaría el cruce en automóvil. También está bajo observación el puente de Albardón, que desde su construcción no había debido soportar un caudal de esta magnitud. A eso se suman los cruces informales que vecinos y trabajadores usaban cuando el lecho estaba casi seco, especialmente en Villa Observatorio, que quedarán cerrados por el peligro que implica el aumento repentino de la corriente.

San Martín y Angaco

En el Gran San Juan, la atención también se concentra en calle Rodríguez, una vía de alto tránsito que une San Martín con Chimbas y Angaco. El camino fue trazado en una etapa en la que no se preveía la recuperación de un caudal importante en el río, por lo que Protección Civil y Hidráulica analizan restricciones preventivas para los próximos días.

Calingasta

En la zona de cordillera, Calingasta ya registra efectos del deshielo en los caminos de montaña. El agua provocó el corte total de la Ruta 400, que une El Molle con Laguna Blanca y la zona de Pachón, e impide circular con seguridad. Ese cierre obliga a las empresas mineras a utilizar trazas alternativas para llegar a sus proyectos. Según el texto original, las compañías del sector ofrecieron sus recursos para colaborar con la reparación de los cauces afectados.

Prevención en diques y cauces

En paralelo, el gobierno provincial realiza maniobras controladas de liberación de agua desde el Dique Cuesta del Viento, que llega hasta el Dique Pachimoco. El objetivo es reforzar la prevención frente a los espejos de agua que se forman y atraen bañistas hacia sectores sin medidas de seguridad. El área de Hidráulica también ejecuta limpieza de sedimentos y mantenimiento preventivo en varios puentes para evitar obstrucciones. Los corrales y otras instalaciones precarias levantadas dentro de los cauces constituyen otro riesgo ante el avance de las crecidas, que se controla junto a municipios y empresas.