Los taxis, remises y vehículos de alquiler habilitados deberán cumplir un circuito especial de ingreso, espera y ascenso de pasajeros durante la Fiesta Nacional del Sol 2026. El operativo busca ordenar la circulación y garantizar traslados seguros hacia y desde el predio.

El Ministerio de Gobierno informa que los taxis, remises y vehículos de alquiler autorizados para el traslado de pasajeros hacia la Fiesta Nacional del Sol 2026 deberán ingresar por ruta, siguiendo un circuito especialmente dispuesto para garantizar una circulación ordenada y segura.





El recorrido continuará por Ruta 40 en dirección hacia el sur hasta la bajada de calle 8. Allí deberán cruzar la ruta y regresar por la colectora Este, ubicada junto al predio de la Fiesta Nacional del Sol.





Los vehículos deberán avanzar por dicha colectora hasta antes de calle 7, donde realizarán el cruce para incorporarse al sector destinado a la espera y formación de filas para el ascenso de pasajeros.





El espacio de ascenso estará ubicado pasando calle 7, donde los vehículos podrán detenerse para recoger a los pasajeros y luego continuar su recorrido a través de la rampa dispuesta para la salida.





Se solicita a los conductores respetar el circuito establecido y las indicaciones del personal de organización y seguridad, a fin de facilitar el ordenamiento vehicular y garantizar un traslado seguro para todos los asistentes.