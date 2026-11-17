El operativo San Juan Cerca se realizará este miércoles 18 de noviembre en el departamento Capital para acercar trámites y controles de salud sin necesidad de concurrir a las oficinas centrales. La atención será de 8,30 a 13,30 en la Escuela Comandante Cabot, ubicada en Mary O'Graham 74 Este, Barrio Cabot. La propuesta es organizada en conjunto por el Gobierno de San Juan y el municipio de Capital.

Documentación y seguridad El Ministerio de Gobierno dispondrá de puestos del Registro Civil para tramitar el DNI, además de gestionar la tarjeta SUBE y un operativo especial de licencias de conducir. También habrá asesoramiento laboral y asistencia para regularizar escrituras de inmuebles y de asociaciones civiles o clubes. La Secretaría de Seguridad emitirá certificados de antecedentes y atenderá consultas sobre objetos robados.

Impuestos y producción El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda ofrecerá gestiones de Ciudadano Digital, como creación de usuarios, recupero de contraseñas, descarga de documentos y turnos. También responderá consultas de la Dirección General de Rentas sobre impuestos inmobiliarios y automotores. A la vez, estarán San Juan Innova, con información sobre conectividad, y la Caja Mutual de seguro de vida e invalidez. El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación atenderá temas de Defensa al Consumidor, asesorará a pymes y emprendedores, e informará sobre el Registro RUPA, marcas y señales y el Programa ATP.

Salud y ambiente El Ministerio de Salud instalará consultorios para controlar signos vitales, peso y talla, y ofrecerá atención en medicina familiar, pediatría, odontología y salud mental. Se aplicarán vacunas del calendario oficial, funcionará la línea 0800+Cidi y un laboratorio hará testeos rápidos de VIH, hepatitis y Chagas. Además, el IPHEM (Instituto Provincial de Hemoterapia) realizará una colecta voluntaria de sangre durante toda la jornada. Quienes asistan con perros podrán acceder a pipetas contra pulgas y garrapatas, y habrá antiparasitarios para perros y gatos. La Secretaría de Ambiente dará charlas sobre tenencia responsable, turnos para castraciones y consultas sobre arbolado urbano, forestación y poda.

Vivienda, educación y asistencia social El IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) atenderá consultas sobre deudas, boletas y requisitos para nuevas inscripciones, mientras que la Asesoría Jurídica de Gobierno asesorará sobre escrituración de viviendas. El EPRE recibirá reclamos de electricidad e informará sobre la Tarifa Social, y OSSE ofrecerá planes de pago y beneficios para jubilados y pensionados. En paralelo, el Ministerio de Educación desbloqueará netbooks, asesorará sobre las Becas Progresar y el Plan FinEs, y atenderá a docentes para certificar títulos y legalizar copias.

Familia y desarrollo humano El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte propondrá actividades para adultos mayores y deporte adaptado. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano tramitará el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y dará acceso a programas de asistencia alimentaria y de emergencia. También brindará información sobre el Programa ONCO San Juan, orientado a la prevención y el acompañamiento de personas con cáncer.