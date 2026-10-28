La Ciudad de San Juan avanza con un plan sostenido de forestación y apunta a alcanzar los 1000 ejemplares antes de fin de año. Durante 2026 ya se colocaron árboles en plazas, espacios verdes, el microcentro y distintos barrios de Capital.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanza con un plan sostenido de forestación y recuperación del arbolado público. Durante 2026 se plantaron 502 ejemplares en distintos puntos del departamento, como parte de una política que busca ampliar la cobertura verde y mejorar los espacios públicos.





Las tareas se desarrollan a un ritmo aproximado de 100 árboles por semana. De mantenerse esta dinámica durante las próximas semanas, Capital alcanzaría los 1.000 ejemplares plantados a fines de noviembre o principios de diciembre.





La iniciativa incluye la incorporación de distintas especies, seleccionadas de acuerdo con las características de cada lugar. Entre ellas se encuentran fresnos, plátanos, tipas, jacarandás, lapachos rosados, robles sedosos, acacias rojas y rosadas, aguaribay, algarrobos y otras variedades.

Forestación en plazas y barrios





Los trabajos de plantación se realizan en plazas y espacios verdes, el microcentro y diferentes barrios de la Ciudad de San Juan.

Durante este año, las cuadrillas municipales intervinieron en los barrios Mutual Banco San Juan I y II, Chacabuco, Residencial Tulum, actualmente barrio Del Bono y Palermo, además de otros sectores del departamento. También se plantaron ejemplares en domicilios particulares donde, por diferentes motivos, fue necesario retirar árboles.





De esta manera, el municipio busca garantizar una distribución equilibrada de árboles y fortalecer el patrimonio verde de Capital.

La plantación de los 502 ejemplares se suma a la entrega de nuevos árboles realizada en el marco del Programa Provincial de Forestación 2026, impulsado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Una Ciudad con más espacios verde





La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, destacó la continuidad del plan y el trabajo conjunto con el gobierno Provincial.

“Ya plantamos 502 árboles durante este año y estamos avanzando a un ritmo de aproximadamente 100 ejemplares por semana. Si sostenemos esta dinámica, vamos a llegar a los 1.000 árboles plantados a fines de noviembre o principios de diciembre. Es un objetivo importante para seguir construyendo una Capital más verde para todos los vecinos”, expresó.





La jefa comunal también remarcó la importancia de planificar la forestación de acuerdo con las necesidades de cada sector.

“No se trata solamente de plantar árboles, sino de hacerlo en los lugares adecuados, acompañando cada ejemplar con el riego y el mantenimiento necesarios. Estamos trabajando en plazas, barrios y el microcentro para recuperar el arbolado y mejorar la calidad ambiental de la Ciudad”, señaló Laciar.





Con estas acciones, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa avanzando en una política de forestación planificada, con el objetivo de fortalecer el arbolado público, recuperar espacios verdes y consolidar una Capital más sustentable.