Silvia Fuentes precisó qué estudios deberán presentar los docentes y extendió los plazos para completar el trámite. También definió cómo se organizará la actividad escolar por la visita del Papa.

El Ministerio de Educación de San Juan aclaró los requisitos sanitarios para avanzar con la titularización de cargos y horas docentes, y amplió los plazos para completar la documentación. La ministra Silvia Fuentes explicó que se hizo una ampliación de la resolución para precisar qué estudios son obligatorios y cuáles quedaron excluidos del trámite.

La funcionaria señaló que la titularización otorga estabilidad laboral y beneficios a quienes llevan años desempeñándose sin acceder a esa condición. Según indicó, los requisitos definidos por el Ministerio de Salud incluyen estudios básicos y complementarios destinados a acreditar que el docente está en condiciones de asumir el cargo o las horas correspondientes. En ese marco, también confirmó que no será necesario presentar el armado de la cartilla sanitaria.

Plazos del trámite

Fuentes indicó que los docentes que ya contaban con la documentación hasta el 25 o 30 de diciembre de 2025 tendrán tiempo hasta abril para presentar los requisitos correspondientes. La medida alcanza tanto a establecimientos estatales como privados. Una vez reunida la documentación, los interesados podrán acercarla para iniciar el expediente, que luego será remitido a la Junta de Clasificación Docente para su resolución.

La ministra sostuvo que el objetivo es que los estudios puedan realizarse con anticipación, sin necesidad de ausentarse de las escuelas de manera imprevista. Además, informó que funciona una oficina de asesoramiento por la tarde, desde las 14, para orientar a los educadores durante el proceso.

Actividad escolar por la visita papal

En otro tramo, Fuentes se refirió a la actividad escolar prevista durante la visita del Papa a la Argentina y a la posibilidad de que docentes y estudiantes viajen para participar de actividades en Córdoba o Buenos Aires. Recordó que el 9 de noviembre será feriado por disposición nacional y que, para los días posteriores, los docentes podrán recurrir al régimen de licencias por razones particulares según su situación personal y la normativa vigente.

La funcionaria recomendó que cada educador gestione su situación de manera individual en su establecimiento y no mediante un pedido general al Ministerio. También recordó que los docentes cuentan con dos días de licencia por razones particulares al año. En el caso de los estudiantes, señaló que la justificación de las inasistencias corresponde a sus familias.

Fuentes adelantó, además, que Educación pedirá a supervisores y directivos que contemplen especialmente los días 10 y 11 de noviembre y eviten programar evaluaciones durante esas jornadas. Con esa previsión, el Ministerio busca ordenar la actividad escolar mientras se define la participación de docentes y alumnos en los traslados previstos por la visita papal.