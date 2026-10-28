El operativo del COEM comenzará este miércoles a las 8:30 en sectores con anegamientos recurrentes. Buscará geolocalizar hogares vulnerables para mejorar la respuesta ante lluvias intensas.

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El Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) de Jáchal iniciará este miércoles a las 8:30 un relevamiento en zonas inundables para identificar y geolocalizar hogares expuestos a posibles emergencias climáticas. La medida apunta a anticipar respuestas ante lluvias intensas y eventuales anegamientos en sectores donde, según el municipio, esos episodios se repiten.

El trabajo se concentrará en la zona norte, desde Costa Canal y calle Honda hasta Tamberías, además de puntos del centro de Jáchal, especialmente en las inmediaciones de la Costanera y Costa Canal centro. La cobertura territorial busca establecer con precisión qué familias viven en áreas con mayor exposición para ordenar la asistencia si se produce una contingencia.

Prioridades operativas

La prioridad estará puesta en personas electrodependientes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Según la información difundida por el municipio, el objetivo es que los equipos puedan llegar con rapidez y, si fuera necesario, realizar evacuaciones o brindar asistencia inmediata. El relevamiento también servirá para elaborar un mapa de riesgo con datos de ubicación de los hogares relevados.

La iniciativa fue presentada en conferencia de prensa por la secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social, Yésica Vega; el director de Acción Social, José Luis Aciar; y el titular del COEM, Domingo Pereira. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el operativo se articulará entre áreas municipales vinculadas con desarrollo humano, acción social, salud, deporte y empleo. Esa coordinación busca concentrar información útil para la toma de decisiones ante lluvias o crecidas.

Mapa de riesgo

Con los datos recopilados, el municipio prevé construir un registro de familias en situación de riesgo para organizar recursos y agilizar respuestas ante cualquier contingencia. El trabajo se inscribe en una estrategia preventiva orientada a conocer con antelación dónde se encuentran los hogares que podrían requerir asistencia prioritaria. La variable a seguir será el alcance del relevamiento y su eventual traducción en protocolos de actuación frente a nuevas precipitaciones.