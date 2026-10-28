María José de los Ríos participará como voluntaria durante la visita del papa León XIV en Córdoba . Ya recibió capacitación, pero aún no tiene asignada una tarea.

María José de los Ríos, maestra jardinera sanjuanina e integrante del Ministerio de la Comunión de la Iglesia Catedral de San Juan, fue confirmada como voluntaria para la visita del papa León XIV en Córdoba. Su participación se enmarca en la organización del acontecimiento religioso y en el acompañamiento a los fieles que asistirán a las actividades previstas.

La propia María José de los Ríos contó los detalles en el programa Buena Gente, que se emite por AM Mil20. Allí explicó que ya recibió capacitación y que atraviesa la etapa previa al operativo de voluntariado. Según relató, la confirmación llegó con un número de registro que le permitió avanzar en el proceso establecido por la organización.

Capacitación previa

La voluntaria indicó que esa instancia incluyó una capacitación organizada en cuatro módulos. El objetivo de ese esquema es brindar herramientas para desempeñarse durante la convocatoria y responder a las necesidades que puedan surgir en el desarrollo de la visita papal. Por el momento, no tiene asignada una función específica.

Viaje con su comunidad

María José viajará a Córdoba junto a integrantes de su comunidad religiosa de la Iglesia Catedral de San Juan. La experiencia, según describió, se vincula con su tarea dentro del ámbito religioso y con el servicio a los fieles que participen del evento. Mientras espera la asignación de tareas, permanece en contacto con la organización y atenta a las indicaciones que se comuniquen en los próximos días.

Próximos pasos

La definición de la función concreta será el paso siguiente dentro del operativo de voluntariado. Hasta entonces, la sanjuanina continuará con la preparación y con el viaje previsto junto a su comunidad para colaborar durante la visita del papa León XIV en Córdoba.