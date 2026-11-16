El sistema comenzó a operar en la Quebrada de Zonda, en Rivadavia. El CISEM 911 prevé extender el esquema a otros sectores de San Juan.

El primer punto PRISMA, sigla de Programa Integral de Seguridad y Monitoreo Activo, ya funciona en la Quebrada de Zonda, en Rivadavia. El dispositivo incorpora vigilancia activa y personal policial para reforzar la prevención y acelerar la respuesta ante eventuales hechos de inseguridad.

Implementación inicial

El director del CISEM 911, el ingeniero Alejandro Cerimedo, explicó que el sistema comenzó a operar el viernes por la tarde. Según detalló, la primera etapa permite seguir sectores específicos del parque y detectar situaciones sospechosas para activar con rapidez los recursos policiales. En esta fase, el monitoreo alcanza todo el Parque Quebrada de Zonda.

Alcance del monitoreo

La cobertura incluye los ingresos por avenida Libertador y calle Ignacio de la Roza, el sector del Jardín de los Poetas, el camping de Río Davia y Puente Blanco, donde se ubica la última cámara instalada en la zona. Cerimedo indicó que el sistema cuenta actualmente con entre 13 y 14 cámaras, aunque prevén sumar nuevos dispositivos en las próximas semanas. La ampliación busca completar una red de observación más extensa dentro del parque.

Respuesta operativa

El funcionario señaló que una de las diferencias del esquema es la “visualización activa”, es decir, operadores dedicados exclusivamente a observar las cámaras asignadas a ese sector. Ante una detección, el operador comunica de inmediato la situación al personal policial para que verifique lo ocurrido en el lugar. En paralelo, se informa al despacho policial del CISEM, que evalúa si corresponde enviar refuerzos. Además, el punto PRISMA tendrá dos efectivos policiales destinados a intervenir ante cualquier incidente registrado en el área.

Extensión provincial

Cerimedo adelantó que la intención oficial es extender el sistema PRISMA a distintos sectores de San Juan mediante cuadrículas de monitoreo. La planificación prevé que cada punto tenga aproximadamente entre 15 y 20 cámaras, observadas por operadores asignados a esa zona. El objetivo es sostener vigilancia permanente y contar con recursos policiales cercanos para responder ante emergencias. La puesta en marcha en la Quebrada de Zonda funciona como prueba inicial de ese esquema de cobertura territorial.