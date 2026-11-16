La boletería informó que no quedan ubicaciones en Campo Sur para la primera noche. Las plateas bajas por web también están casi agotadas.

La venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol mantiene un buen ritmo en la boletería del Teatro del Bicentenario, según informó Agustín, encargado del área, durante un móvil televisivo. El dato más relevante es que para el viernes ya no quedan lugares en Campo Sur. La disponibilidad restante se concentra en Campo Norte, Platea Alta y las populares.

Agustín explicó que la división entre Campo Sur y Campo Norte responde a la organización de accesos y no a sectores distintos dentro del predio. “Se va a dividir por el tema de los accesos, uno por el lado del velódromo y el otro por el lado de la calle 6. Es el mismo lugar”, señaló. Esa distribución busca ordenar el ingreso al evento en una edición que concentra público en varias jornadas.

Venta por web y ubicaciones numeradas En paralelo, las plateas bajas con ubicación numerada se comercializan únicamente por la web y, según el encargado de boletería, están casi agotadas para las tres noches. Indicó que queda un remanente solo para el domingo. Sobre el resto del cronograma, sostuvo que el sábado también registra movimiento, aunque “un poco menos”, mientras crece el interés por el show de cierre.

El funcionario de boletería también precisó qué incluye cada tipo de entrada. “Vos adquiriendo por ejemplo una popular, tenés acceso al velódromo, a la feria y después al show”, explicó. Esa aclaración resulta central para quienes evalúan costos y recorridos dentro del predio, ya que la entrada habilita más de un espacio de la fiesta.

Medios de pago y beneficios Las entradas pueden abonarse en efectivo, débito o crédito, con hasta 6 cuotas sin interés para clientes del Banco San Juan. Además, quienes cuenten con carnet de jubilado pueden acceder sin cargo el domingo, mientras que para el viernes queda un cupo con descuento a 10.000 pesos presentando el carnet. La atención en el Teatro del Bicentenario es de 9 a 19, y esa información rige hasta el miércoles, según Agustín.

En el caso de las personas con discapacidad y movilidad reducida, el acceso a platea es solo presencial y requiere la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Agustín adelantó, además, que las entradas que queden sin vender se comercializarán directamente en el predio del evento a partir del viernes. Ese esquema define el último tramo de disponibilidad antes del inicio de la fiesta.