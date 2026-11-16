Abigail Gutiérrez y William Heredia fueron seleccionados por su interpretación de la canción oficial. La presentarán en el Paseo Federal durante la feria del 20 al 22 de noviembre.

El dúo integrado por Abigail Gutiérrez, conocida artísticamente como Abita, y William Heredia fue seleccionado como ganador del concurso de versiones de la canción oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2026. La propuesta fue elegida por su combinación de pop con influencias del gospel, según informó la organización de la convocatoria. La distinción les permitirá presentar su versión en vivo en el escenario del Paseo Federal, dentro de la feria que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre.

Convocatoria oficial

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con el objetivo de promover la participación de artistas locales y habilitar nuevas lecturas de la canción oficial de esta edición. El tema se titula “Huellas de nuestra tierra” y está inspirado en la temática “San Juan, Parque Triásico”. En ese marco, la convocatoria buscó sumar interpretaciones que mantuvieran la identidad de la fiesta y, al mismo tiempo, ampliaran su difusión entre músicos de la provincia.

La propuesta seleccionada

Gutiérrez es oriunda de Santa Lucía y Heredia, de Rawson. Según la presentación difundida, la versión ganadora incorpora piano, cuerdas, guitarras, batería y arreglos corales, con un enfoque de sonido moderno y juvenil. Los artistas señalaron que el proceso creativo comenzó con una maqueta desarrollada sobre una guitarra como instrumento principal y que luego fue trabajada en estudio junto a músicos hasta alcanzar la versión definitiva.

Participación y difusión

El concurso habilitó a los participantes a compartir sus interpretaciones a través de Instagram, mediante el hashtag #miversioncancionfns y la etiqueta a la cuenta oficial de la Fiesta Nacional del Sol. Ese mecanismo formó parte de la estrategia de difusión de la convocatoria y permitió que las distintas propuestas circularan en redes sociales antes de la selección final. La instancia también funcionó como una vidriera para artistas sanjuaninos que buscaban proyectarse dentro de la programación oficial de la fiesta.

Con esta definición, la FNS 2026 suma un componente artístico local a su agenda previa a la celebración. La presentación del dúo ganador en el Paseo Federal será uno de los momentos de la feria y quedará incorporada a la programación entre el 20 y el 22 de noviembre.