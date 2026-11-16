El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anticipó que la Provincia intervendrá 50 kilómetros de corredores hídricos, con foco en el norte provincial. Se trata de la primera precisión sobre las obras anunciadas la semana pasada, aunque todavía no se informaron los sectores, los plazos ni la inversión prevista.

El dato fue confirmado este lunes 16 de noviembre, durante una rueda de prensa en el Hospital Marcial Quiroga, donde el mandatario encabezó la inauguración de la ampliación del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis. Allí señaló: “Se van a intervenir 50 kilómetros en distintos corredores hídricos de la provincia de San Juan, sobre todo en el norte”.

Financiamiento y alcance

La consulta sobre el financiamiento de las obras derivó en una respuesta sin definiciones adicionales. “Ya lo van a conocer a través del comunicado oficial. Me parece que será una noticia muy importante, sobre todo por lo que tiene que ver con las obras hídricas de nuestra provincia”, dijo Orrego. Con esa respuesta, el Gobierno provincial dejó pendiente la información central sobre origen de fondos, cronograma y alcance técnico de la intervención.

El antecedente inmediato se remonta al miércoles 11 de noviembre, cuando, durante una entrega de viviendas en el barrio Villicum, en Albardón, el gobernador había adelantado que se preparaba un paquete de obras hídricas para el norte provincial. En esa oportunidad vinculó la iniciativa con un fideicomiso trabajado con la minera Veladero, aunque sin precisar la extensión de los trabajos ni los tramos alcanzados.

Antecedentes y contexto

La nueva definición llega después de las crecientes registradas en Calingasta e Iglesia, donde la suba del caudal de los ríos dañó defensas y generó inconvenientes en distintos sectores. Orrego sostuvo previamente que los trabajos preventivos de la Provincia evitaron consecuencias mayores, en un contexto en el que la infraestructura hídrica volvió a ocupar un lugar central en la agenda oficial.

Por ahora, no se informó si los 50 kilómetros incluirán nuevas defensas, encauzamiento de ríos, reparación de infraestructura existente u otro tipo de obras. La Provincia tampoco difundió el comunicado oficial al que aludió el gobernador, por lo que resta conocer si la extensión anunciada corresponde solo a los proyectos vinculados con Veladero o si contempla otras fuentes de financiamiento.