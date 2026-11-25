La aplicación comenzó a desplegar una función para fijar fecha y hora de envío. La disponibilidad será progresiva en las próximas semanas.

WhatsApp empezó a incorporar una función que permite programar mensajes para que se envíen automáticamente en el momento elegido. La novedad comenzó a desplegarse este miércoles 25 de noviembre y estará disponible en conversaciones privadas y grupos. El lanzamiento será progresivo, por lo que no todos los usuarios la verán al mismo tiempo.

La herramienta permite dejar preparados textos, fotos y videos con antelación, una opción que puede servir para recordatorios, saludos o comunicaciones fijadas para una fecha y una hora precisas. Según la aplicación, el envío podrá programarse con una anticipación mínima de 10 minutos y máxima de 14 días. Además, el teléfono del remitente no necesitará permanecer encendido ni conectado a internet para que el contenido llegue a destino.

La función no se limita a mensajes escritos. También habilita el envío posterior de fotografías y videos tanto en chats individuales como grupales, sin cambios visibles para quien recibe el contenido. En la conversación, el mensaje aparecerá como cualquier otro, una vez cumplido el horario definido por el usuario. La implementación apunta a ordenar comunicaciones personales y de trabajo que dependen de un momento específico de envío.

Cómo se activa

El procedimiento consiste en entrar al chat, redactar el mensaje o adjuntar el archivo y mantener presionado el botón de envío. Desde allí se accede a la opción de programación para definir día y hora. Los mensajes todavía no enviados quedarán guardados en un apartado que permitirá revisarlos o eliminarlos antes de su despacho. La compañía confirmó además que la modalidad conservará el cifrado de extremo a extremo, el sistema de protección que utiliza en sus conversaciones habituales.

Despliegue gradual

Aunque el lanzamiento global ya comenzó, la función llegará de manera escalonada. Por ese motivo, algunos usuarios de San Juan podrían tener que esperar algunos días o actualizar la aplicación para encontrarla disponible. La novedad se suma a las actualizaciones que la plataforma viene incorporando en su sistema de mensajería, con impacto directo en la administración cotidiana de conversaciones personales y grupales.