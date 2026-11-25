El Jefe de Asesores de la Gobernación de San Juan, Dr. Rodolfo Colombo, encabezó el despliegue del COPRE en Barreal frente al incremento de temperaturas en alta montaña y detalló las recomendaciones de seguridad para la población.

El Gobierno de San Juan puso en marcha un intensivo operativo de prevención en Calingasta, ante los pronósticos meteorológicos que indican una subida considerable de las temperaturas en la zona cordillerana. La comitiva oficial, liderada por el Jefe de Asesores de la Gobernación, Dr. Rodolfo Colombo, se desplegó en la localidad de Barreal para coordinar tareas en el terreno y dialogar de forma directa con los vecinos. Las estimaciones indican que la isoterma de los cero grado donde se mantiene el 0º producto del incremento de la temperatura subirá por encima de los 4400 metros, por encima de los 2º, lo que provocaría un importante aumento en el volumen de agua que baja por los ríos.

El Dr. Colombo explicó que el sobrecalentamiento en alta montaña provocará un derretimiento acelerado de la nieve acumulada en las cumbres, lo que derivará en un incremento paulatino del caudal de los ríos locales. Este fenómeno térmico afectará especialmente el fin de semana y los días lunes, martes y miércoles, tras lo cual se prevé el ingreso de un frente frío que normalizará las marcas termométricas. Vale decir que este fenómeno fue adelantado por el climatologo Silvio Pastore.

A pesar de la estabilidad previa en las temperaturas, las autoridades destacaron la incertidumbre sobre el volumen exacto de nieve acumulada que podría derretirse durante esta ventana de calor. Por este motivo, la gestión provincial considera imprescindible anticipar cualquier escenario de desborde y mantener una vigilancia constante sobre las cuencas fluviales.

Asimismo, Colombo advirtió que la presencia del fenómeno climático global del "Súper Niño" podría potenciar el impacto de las crecidas históricas de la región. Durante la recorrida por sectores neurálgicos, como el barrio Balcón de Ansilta, el funcionario subrayó la vulnerabilidad geográfica de estos asentamientos, situados a dos metros de desnivel por debajo de la plaza principal de Barreal, lo que exige extremar los cuidados de toda la comunidad.

Coordinación interinstitucional del COPRE y trabajos preventivos

Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo Provincial activó los protocolos del Comité de Coordinación Provincial frente a la Emergencia (COPRE), un organismo interinstitucional impulsado por el gobernador Marcelo Orrego con meses de antelación para garantizar una respuesta rápida y coordinada ante contingencias naturales.

El esquema operativo integra los esfuerzos de múltiples áreas estatales y organizaciones de la sociedad civil que actúan de manera conjunta en el territorio:

· Protección Civil y Seguridad: Supervisión permanente de las zonas de mayor riesgo, coordinación con la Policía de San Juan, el Cuerpo de Bomberos y Gendarmería Nacional.

· Salud Pública y Acción Social: Despliegue de equipos médicos y asistencia comunitaria para atender de manera inmediata las necesidades de las familias vulnerables.

· Infraestructura y Cauces Fluviales: Intervención del Departamento de Hidráulica, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional en labores profundas de desobstrucción y reforzamiento de las defensas del río, ejecutando obras de mantenimiento técnico que no se realizaban desde hacía años.

· Soporte Comunitario y Fuerzas Vivas: Acompañamiento activo de grupos de Boy Scouts y comunidades religiosas (tanto de la Iglesia Católica como de las instituciones registradas en la Dirección de Culto provincial).

Colombo contrapuso la presencia del Gobierno de San Juan con la falta de iniciativa de las autoridades municipales de Calingasta. El funcionario remarcó que las responsabilidades de la función pública demandan hacerse cargo de los momentos críticos y lamentó que el municipio local no haya implementado esquemas preventivos acordes a la magnitud del riesgo, ante la escasa presencia del jefe comunal Sebastián Carbajal.

Pautas de seguridad ciudadana y protocolo de autoevacuación

El propósito central de las visitas departamentales es concientizar a la población sin generar alarmismo infundado. El Dr. Rodolfo Colombo enfatizó que estas acciones buscan preparar a la comunidad para responder con serenidad y eficacia en caso de que las defensas fluviales se vean superadas.

Las principales recomendaciones transmitidas a los habitantes de Calingasta y Barreal incluyen:

· Priorizar la autoevacuación preventiva: Ante cualquier indicio de anegamiento o riesgo inminente en la vivienda, se aconseja trasladarse de forma anticipada a las residencias de familiares o allegados cercanos. Esta medida evita las tensiones y la incomodidad propias de los centros públicos de evacuación comunitaria.

· Seguir las indicaciones oficiales: Mantener la calma, prestar atención a las alertas del COPRE y contactar a las fuerzas de seguridad ante emergencias puntuales.

· Asistencia logística de Gendarmería Nacional: Para aquellas situaciones donde la autoevacuación no sea posible, se ha dispuesto un operativo de traslado asistido conjuntamente con Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan.

El Dr. Colombo concluyó su mensaje reafirmando el compromiso del Poder Ejecutivo: "La directiva transmitida por el gobernador Marcelo Orrego es cuidar y defender la vida y los bienes de cada uno de los calingastinos y sanjuaninos. En ese camino estamos trabajando de forma ininterrumpida".