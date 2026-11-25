La Dirección de Asesoramiento Previsional atiende consultas sobre aportes, deudas y jubilaciones en Casa de Gobierno. El servicio funciona de lunes a viernes y también ofrece atención a distancia.

Saber cuántos años de aportes figuran registrados, revisar los requisitos vigentes y evaluar alternativas de regularización son pasos previos para iniciar un trámite jubilatorio. En San Juan, el Ministerio de Gobierno ofrece un servicio gratuito a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional para orientar a quienes buscan acceder a una jubilación u otra prestación de la seguridad social.

El área brinda atención personalizada y orientación contable y social para personas que necesiten planificar su retiro laboral en la provincia. Según la información oficial, también acompaña las distintas etapas de los trámites previsionales, con el objetivo de ordenar la documentación y definir qué alternativas de regularización resultan aplicables en cada caso.

Qué consultas atiende

Desde la Dirección se informa sobre situaciones vinculadas con la seguridad social y las opciones para completar aportes o iniciar gestiones. Entre los temas incluidos figuran el Plan de Pago de Deuda Previsional, el acceso a jubilaciones y la regularización de deudas. También se brinda acompañamiento para presentaciones digitales ante AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Plan de Pago de Deuda Previsional: cálculos y orientación para quienes no reúnen la totalidad de los aportes exigidos.

Acceso a jubilaciones: para trabajadores autónomos, monotributistas, empleados en relación de dependencia, regímenes especiales y personal de casas particulares.

Regularización de deudas: asistencia para monotributistas y trabajadoras y trabajadores de casas particulares.

Gestiones ante AFIP: acompañamiento para presentaciones digitales.

Opciones para quienes no llegan a los 30 años

Quienes estimen que no alcanzarán los 30 años de aportes requeridos al cumplir la edad jubilatoria pueden recurrir al plan previsto por ANSES, que contempla alternativas de regularización. El equipo técnico de la Dirección realiza los cálculos correspondientes y asesora sobre cómo completar el período faltante. Según el mismo esquema informado, pueden acercarse a consultar las mujeres de entre 50 y 59 años y los hombres de entre 55 y 64 años que prevean no reunir los años de servicio necesarios.

Dónde y cómo consultar

La atención es gratuita y funciona de lunes a viernes, de 7.30 a 14.30, de manera presencial y a distancia. La sede está en Paulo A. de Sarmiento 134 norte, Casa de Gobierno, Pabellón N.° 5, en San Juan. También se habilitaron canales de contacto por WhatsApp al 264-5471782, por los teléfonos 4296234 y 4296247, y por la línea gratuita 0800-222-5824.