Mogna, en el departamento Jáchal, comenzó este miércoles 25 de noviembre la Novena a Santa Bárbara, un programa de diez días de oración que se extenderá hasta el 3 de diciembre. La actividad convoca a fieles, promesantes y visitantes de distintos puntos de la provincia al santuario de la localidad. La celebración patronal culminará el viernes 4 de diciembre con la misa central y la procesión.

La edición 2026 de la fiesta patronal se realiza bajo el lema “Somos un pueblo que camina, anuncia y sirve”. Según la organización del santuario, la propuesta busca sostener un espacio de encuentro espiritual y oración comunitaria en el norte sanjuanino. En ese marco, la Novena se presenta como la instancia previa a la jornada central de la celebración religiosa.

Durante los días de la Novena, el Santuario Santa Bárbara de Mogna dispuso el rezo del Rosario a las 20:30, seguido por la Santa Misa. El cronograma se mantendrá entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre, con participación abierta para quienes se acerquen al paraje. La organización concentró en ese horario la actividad principal de cada jornada.

Jornada central El viernes 4 de diciembre habrá una primera misa a las 9 y otra a las 11 para los peregrinos, mientras que a las 17 se celebrará la misa central. Después de esa ceremonia está prevista la procesión con la imagen de Santa Bárbara por las calles del pueblo. Ese día reunirá la mayor concentración de actividades litúrgicas de la festividad.

Recomendaciones para el traslado El santuario recordó que Mogna está en una zona rural y desértica de Jáchal y que diciembre suele registrar altas temperaturas en San Juan. Por eso recomendó llevar agua, gorra, protector solar y calzado cómodo, especialmente para quienes asistan a las misas de la mañana y a la procesión. También pidió revisar el vehículo antes de salir, circular con precaución por los caminos de acceso y cargar combustible suficiente, ya que en el paraje no hay estaciones de servicio.

Además, la organización sugirió llevar dinero en efectivo ante la posible intermitencia de la señal de telefonía e internet, lo que puede dificultar pagos con tarjeta o billetera virtual. También pidió colaborar con la limpieza del predio y de las calles, retirando la basura o depositándola en los lugares habilitados. Quienes quieran participar pueden sumarse a la Novena hasta el 3 de diciembre, antes de la misa central y la procesión del viernes 4 de diciembre.