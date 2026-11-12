La promoción se hará el miércoles 18 de noviembre de 2026 en más de 500 locales del país. En San Juan ya figuran tres heladerías adheridas.

La Noche de las Heladerías volverá el miércoles 18 de noviembre de 2026 con su promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal en más de 500 locales de todo el país. La iniciativa cumple su décima edición y es organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), que anunció sorpresas en las heladerías adheridas por el aniversario.

La jornada se desarrollará desde las 19 y hasta el cierre de cada comercio participante. Durante ese lapso, el cliente podrá comprar un cuarto de kilo y llevarse otro de regalo, una modalidad que en la práctica busca concentrar ventas en una franja horaria definida y ampliar el flujo de público en locales artesanales. En San Juan, hasta el momento, figuran adheridas Biscuí, Portho y Aguamelón.

Nuevo sabor

Para esta edición, Afadhya presentó Maní Split, un sabor elaborado con crema de maní tostado, veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. La entidad enmarcó esa propuesta dentro de la campaña “El sabor de lo nuestro”, orientada a destacar ingredientes argentinos en la elaboración del helado artesanal. “Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”, dijo Maximiliano Maccarrone, presidente de Afadhya.

El dirigente agregó: “Nuestro helado es una de las banderas culturales que se posiciona en el mundo como de los mejores. Es parte de nuestra identidad gastronómica”. La referencia institucional se suma a una estrategia que, según la asociación, acompaña cada edición con un sabor exclusivo. En 2025, la propuesta fue Frutta D’Oro, un helado al agua de mango y banana con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima.

Antecedentes

En 2024, la organización lanzó dos sabores: Sinfonía de cítricos y Torta Imperial, inspirado en el postre argentino del mismo nombre. Un año antes, en 2023, los elegidos fueron Dulcemate, con dulce de leche y mate, y Bombón Argentino, con crema de maní y chocolate. La continuidad de estas ediciones muestra que la campaña no se limita al descuento, sino que también funciona como vidriera para nuevas combinaciones y para la promoción del helado artesanal.

La fecha del 18 de noviembre de 2026 queda así como el punto central de una acción comercial que tendrá alcance nacional y presencia en el mercado sanjuanino. La eventual incorporación de más heladerías locales será uno de los datos a seguir en los días previos a la jornada, junto con la confirmación de los horarios de atención de cada comercio adherido.