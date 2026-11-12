RedTulum dispondrá de un operativo especial de transporte con 100 unidades para trasladar a los sanjuaninos hasta el Estadio del Bicentenario. El servicio será gratuito y los pasajeros podrán subir directamente en cualquiera de los puntos de partida habilitados, sin necesidad de contar con tarjeta SUBE.

El Ministerio de Gobierno, a través de RedTulum, implementará un operativo especial de transporte público durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, con el objetivo de facilitar el traslado de los sanjuaninos hasta el Estadio del Bicentenario.





El servicio contará con 100 colectivos gratuitos que partirán desde 23 puntos estratégicos distribuidos en distintos departamentos de la provincia. Una de las principales características del operativo es que no será necesario contar con tarjeta SUBE ni realizar ningún pago para acceder a los colectivos: los asistentes podrán acercarse directamente a cualquiera de las paradas habilitadas y utilizar el servicio.





Para facilitar la identificación de los recorridos, los puntos de partida estarán organizados en cuatro grupos identificados por colores, de acuerdo con las zonas de procedencia: Magenta, Verde, Cian y Amarillo.





Puntos de partida por grupos





Grupo Magenta: Capital y Rivadavia





* Estación Córdoba.

* Parque de Rivadavia.

* Cipolletti y Benavídez.

* La Bebida: desde calle Comercio.

* ⁠La Bebida: desde calle Yornet.

* Marquesado, en el Parador del Ciclista.





Grupo Verde: Chimbas y Albardón





* Plaza de Chimbas.

* Parque de Chimbas.

* Plaza de Albardón.





Grupo Cian: Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio





* Plaza de Santa Lucía.

* Plaza de Alto de Sierra.

* Colón y San Lorenzo.

* Terminal de Caucete.

* Plaza de Caucete.

* Plaza de 9 de Julio.

* Las Chacritas.





Grupo Amarillo: Rawson, Pocito y Sarmiento





* Plaza de Villa Krause.

* San Miguel y República del Líbano.

* Plaza de Pocito.

* Carpintería.

* La Rinconada.

* Plaza de Media Agua.

* Los Berros.





Horarios del servicio





Los colectivos con destino al Estadio del Bicentenario circularán entre las 18 y las 22 horas. En tanto, los servicios de regreso comenzarán a funcionar a partir de las 19 y se extenderán hasta la finalización del último espectáculo artístico.





De esta manera, el Gobierno de San Juan pone a disposición de los asistentes una alternativa de traslado gratuita, accesible y organizada, para que los sanjuaninos de distintos puntos de la provincia puedan disfrutar de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y regresar a sus hogares.