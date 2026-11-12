La provincia quedó entre las más calurosas del país este jueves. Meteored prevé una máxima de 41°C y 26% de humedad.

San Juan atravesó este jueves una jornada de calor intenso y, antes del mediodía, el termómetro ya había alcanzado los 35°C, en un escenario de altas temperaturas y escasa humedad. La marca ubicó a la provincia entre las más calurosas de Argentina durante la mañana.

Según los datos de Meteored, el registro sanjuanino quedó detrás de Chaco, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero, que encabezaban el ranking nacional de temperaturas. Ese posicionamiento da cuenta de la magnitud de la ola de calor que afecta a varias provincias del país.

La previsión para la jornada indicó que la temperatura máxima podía llegar a los 40°C, mientras la humedad se mantenía en apenas 26%. Esa combinación incrementa la sensación térmica y sostiene condiciones de calor extremo durante gran parte del día.

El escenario anticipó una tarde agobiante para los sanjuaninos, con el pico de temperatura esperado para las horas de mayor radiación solar. En este tipo de jornadas, la evolución del viento y de la humedad resulta clave para moderar o profundizar el impacto térmico.

Con ese panorama, San Juan quedó entre los puntos más afectados por las altas temperaturas y la atención se concentró en la evolución del registro máximo previsto para la tarde. El dato central a seguir durante la jornada fue si la provincia alcanzaba finalmente los 40°C informados para este jueves.