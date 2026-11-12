La Municipalidad de Rivadavia impulsa la creación del Primer Archivo Histórico del departamento, una iniciativa destinada a recuperar, conservar y poner en valor el patrimonio histórico, cultural y documental de la comunidad.

El proyecto busca reunir materiales que permitan reconstruir la historia de Rivadavia, preservar los recuerdos de sus vecinos y resguardar aquellos testimonios que forman parte de la identidad del departamento y de las generaciones que contribuyeron a su crecimiento.





En este marco, se convoca a toda la comunidad a participar mediante la donación o el préstamo de elementos que puedan enriquecer este espacio histórico. Entre los materiales que se pueden aportar se encuentran fotografías antiguas o actuales de personas, lugares, instituciones y acontecimientos; documentos, cartas, expedientes, actas, registros y periódicos; objetos representativos de la vida cotidiana, herramientas y recuerdos; material audiovisual, como videos, películas y grabaciones; además de libros, revistas y publicaciones vinculadas con la historia de Rivadavia y su gente.





Cada aporte será valioso para construir un archivo que permita conservar el pasado, fortalecer la identidad local y transmitir la memoria colectiva a las futuras generaciones.





Quienes cuenten con material de interés histórico y deseen colaborar pueden comunicarse a través de los siguientes canales:









WhatsApp: 264 559 0008





Con esta iniciativa, Rivadavia da un paso importante hacia la preservación de su patrimonio y convoca a sus vecinos a ser protagonistas de la construcción de un espacio que resguarde las historias, los recuerdos y las raíces de toda la comunidad.